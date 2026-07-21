Prinz William ehrt verstorbene Fußballegende Kevin Keegan

Prinz William (44) hat sich öffentlich zu dem Tod von Fußball-Legende Kevin Keegan (75) geäußert. Über den X-Kanal des Kensington-Palasts meldete sich der Thronfolger zu Wort und würdigte den verstorbenen Fußballer und Trainer mit bewegenden Worten. "Zutiefst betrübt, vom Tod Kevin Keegans zu hören", schrieb er. Kevin sei ein "bemerkenswerter Fußballer und Trainer" gewesen, der mit seinem Talent, seiner Leidenschaft und seiner Liebe zum Spiel Generationen inspiriert habe. William unterzeichnete die Nachricht schlicht mit "W".

Kevin war im Alter von 75 Jahren nach einem Kampf gegen Krebs gestorben. Seine Familie teilte die Nachricht in einem Statement mit, das unter anderem Sky Sports vorlag: "Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Kevin Keegan im Alter von 75 Jahren verstorben ist." Er sei in seinen letzten Augenblicken von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben gewesen. Die Familie würdigte ihn als "sehr geliebten Ehemann, Vater und Großvater" und bat um Rücksichtnahme und Privatsphäre. Auch William betonte in seinem Beitrag die menschliche Seite des Verstorbenen: "Vor allem wird man sich an ihn als einen freundlichen und großzügigen Menschen erinnern. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihn kannten." Aus dem englischen Fußball kamen ebenfalls zahlreiche Reaktionen.

Kevin Keegan hatte seine Krebserkrankung Anfang des Jahres öffentlich gemacht und kurz darauf enthüllt, dass er unter Krebs im vierten Stadium litt. Als zweifacher Ballon-d'Or-Gewinner – 1978 und 1979 – gilt er als einer der besten englischen Fußballer seiner Generation. Besondere Bekanntheit erlangte er in Deutschland durch seine Zeit beim HSV von 1977 bis 1980, wo er 1979 die deutsche Meisterschaft gewann. Dass Prinz William sich bei einem Todesfall im englischen Fußball öffentlich zu Wort meldet, passt zu seinem bekannten Engagement für den Sport. Erst kürzlich hatte der Thronfolger nach dem WM-Halbfinale-Aus der englischen Nationalmannschaft gegen Argentinien eine emotionale Botschaft an die Fans gerichtet.

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