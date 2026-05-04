Nachwuchs-Star will weiteren "Fluch der Karibik"-Film drehen

Ob es jemals einen sechsten Teil der Fluch der Karibik-Reihe geben wird, ist noch völlig offen. Doch Brenton Thwaites (36), der im bislang letzten Teil "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" von 2017 die Rolle des Henry Turner übernahm, hat nun öffentlich gemacht, dass er unbedingt wieder mit dabei sein möchte. Auf einem Panel der Calgary Expo machte der Schauspieler deutlich, wie sehr ihm die Filmreihe am Herzen liegt – und dafür würde er sogar hinter die Kamera gehen. "Ja, ich hoffe, ich bin dabei. Ich glaube nicht, dass ich es sein werde, aber ich würde auch als Kameramann arbeiten. Ich würde ein Mikrofon halten, wenn ich könnte", sagte er laut dem Onlineportal Collider.

Konkrete Gespräche mit Disney oder den Produzenten hat es laut Brenton bislang allerdings nicht gegeben. Wie er betonte, sind seine Aussagen kein Hinweis auf laufende Verhandlungen oder feste Pläne. Es gehe vielmehr um seine persönliche Zuneigung zu dem Franchise. Ob und wann ein sechster Teil tatsächlich in Angriff genommen wird, ist weiterhin unklar. Es ist obendrein noch nicht bestätigt, ob der Schauspieler Johnny Depp (62), der gerade erst seinen eigenen Rum launchte, in einem möglichen "Fluch der Karibik 6" in seiner Rolle als Captain Jack Sparrow zu sehen sein wird.

Neben seinen Wünschen für die Zukunft der Reihe blickte Brenton auch auf "Salazars Rache" (Javier Bardem, 57 als Captain Salazar) zurück. Er habe den Film kürzlich erneut gesehen – dieses Mal zusammen mit seinen Kindern – und sei dabei emotional stärker berührt worden als erwartet. Besonders die Geschichte rund um Kapitän Barbossa, gespielt von Geoffrey Rush (74), habe ihn im Nachhinein deutlich mehr bewegt als bei der ersten Sichtung. Die Enthüllung, dass Carina Smyth die Tochter von Barbossa ist, verleihe dem Film eine ernste Note, so der Schauspieler: "Es ist überraschend emotional." Gerade das Zusammenspiel aus Abenteuer und familiären Motiven sei es, was die "Fluch der Karibik"-Reihe für ihn so besonders mache.

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Brenton Thwaites als Henry Turner in "Fluch der Karibik 5"

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Filmplakat von "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"

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United Archives GmbH Johnny Depp in "Fluch der Karibik 2"