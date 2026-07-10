Diese Serie macht "Off Campus" und "Maxton Hall" Konkurrenz

Fans von Maxton Hall und Off Campus dürfen sich freuen: Netflix bringt am 10. September mit "Crew Girl" eine brandneue Young-Adult-Serie an den Start, die Sport, Elite-Schule und Liebeschaos miteinander verbindet. Im Mittelpunkt steht die 16-jährige Ruderhoffnung Teagan Tao, gespielt von der kanadischen Newcomerin Miku Martineau. Als ein Familienskandal ihre bisherige Zukunft zunichtemacht, landet Teagan an der renommierten Eliteschule Easton Prep – und muss dort schnell feststellen, dass es kein Mädchen-Ruderteam gibt, wie die Zeitschrift myself berichtet.

Kurzerhand schlägt sich Teagan als Steuerfrau zum Jungsteam durch, was nicht überall gut ankommt. Im Boot trifft sie auf die beiden größten Rivalen: Teamkapitän Josh Regis, gespielt von Sam Braun, und den Außenseiter Cam Dillinger, verkörpert von Kyle Clark. Die Nähe zu den beiden sorgt nicht nur für Spannungen, sondern auch für neue Gefühle. Die erste Staffel umfasst acht Folgen mit einer Laufzeit von je rund 45 Minuten.

Gedreht wurde die Serie in und um Victoria auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia. Die malerische Landschaft der Region dürfte der Serie eine ganz besondere Atmosphäre verleihen. Auch "Off Campus" entstand in British Columbia, allerdings an der University of British Columbia in Vancouver. Mit "Crew Girl" setzt Netflix auf ein ähnliches Rezept wie die Erfolgsserien der Konkurrenz – jugendliche Hauptfiguren, emotionale Verstrickungen und ein sportliches Setting als Bühne für Drama und Romantik.

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Amazon MGM Studios / Gordon Muehle Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei.

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2026 Netflix, Inc. Samuel Braun und Miku Martineau in "Crew Girl"

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

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