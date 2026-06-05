Times Square: Madonna gibt Überraschungskonzert in New York

Madonna (67) hat New York City kurzerhand in ihre persönliche Dancefloor-Kulisse verwandelt. Die Popsängerin lieferte am Donnerstagabend ein Überraschungskonzert mitten auf dem Times Square ab – und sorgte damit bei Touristen und Pendlern gleichermaßen für ungläubiges Staunen. In Kooperation mit der Dating-App Grindr feierte sie dort den Beginn des Pride Month und gleichzeitig die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Confessions II". Die 67-Jährige erschien auf einer erhöhten Bühne, die in einen rosa-violetten Schleier gehüllt war – ganz im Stil des Artworks ihres neuen Werkes. Fans standen dicht gedrängt und streckten ihre Smartphones in die Höhe, während riesige Bildschirme rund um den Times Square Bilder aus historischen Pride-Protesten und Jahrzehnten queeren Aktivismus zeigten. Zum Abschluss rief sie laut TMZ ins Publikum: "Danke, dass ihr gekommen seid, ich liebe euch, Happy Pride!"

Das rund halbstündige Set war vollgepackt mit Dancefloor-Anthems. Neben dem Fan-Favoriten "Hung Up" und "I Love New York" – beide vom 2005er-Album "Confessions on a Dance Floor" – stand auch die Kollaboration "Bring Your Love" mit Sabrina Carpenter (27) auf der Setlist. Die Performance ließ es auch optisch an nichts fehlen: Tänzer, ein DJ und eine rotierende Bühne sorgten für reichlich Spektakel. Ihr Outfit war dabei ebenso auffällig: Madonna trug ein enges pinkes Korsett über einem gerüschten Body, kombiniert mit einem blauen BH, pinken Armhandschuhen, passenden Oberschenkelstrümpfen, blau getönten Sonnenbrillen, einer wuchtigen Diamantkette und silbernen Stiefeln.

Doch der Times-Square-Auftritt war nicht Madonnas einzige Liebeserklärung an New York in diesen Tagen. Schon vor rund einer Woche hatte die Sängerin Musikern in Midtown Manhattan ein ganz besonderes Geschenk gemacht: Gemeinsam mit dem Mitgliedschaftsunternehmen Bilt übernahm sie für einen Monat die Studiokosten für alle Künstler im berühmten Music Building. Für Madonna war das auch eine Reise in die eigene Vergangenheit, denn in genau diesem Haus begann in den frühen Achtzigerjahren ihre Karriere. Gegenüber People sagte sie: "Künstler kommen jeden Tag nach New York – mit einem Traum und meistens mit wenig mehr als das. So sehr ich auch gekämpft habe, als ich hier ohne alles ankam, blicke ich sehr gern auf diese Zeit in meinem Leben zurück."

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Getty Images Madonna performt mit Drake beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2015 in Indio, Kalifornien

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Instagram / madonna Madonna, Februar 2026

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Instagram / madonna Madonna posiert mit Sonnenbrille vor der Kamera