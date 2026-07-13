WM-Finale 2026: Diese Superstars treten bei Mega-Show auf

Die Halbzeitshow beim WM-Finale am 19. Juli 2026 im New York New Jersey Stadium verspricht ein absolutes Musikspektakel zu werden: Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) hat die Show kuratiert und versammelt dabei gleich acht Weltstars auf einer Bühne. Neben den bereits bekannten Acts Madonna (67), Justin Bieber (32), Shakira (49), BTS und Burna Boy sind auch Dirigent Gustavo Dudamel und weitere Künstler mit von der Partie. Die elfminütige Show soll zudem einen guten Zweck unterstützen: Alle Auftritte stehen im Zeichen des FIFA Global Citizen Education Fund.

Besonders heiß erwartet wird der gemeinsame Auftritt von Shakira und Burna Boy, die voraussichtlich ihren Song "Dai Dai" performen werden – die offizielle Hymne der WM 2026. Die Sängerin hatte bereits bei der Eröffnungsfeier des Turniers auf der Bühne gestanden. Auch Justin Bieber sorgt für Vorfreude: Der Sänger hat nach einer längeren Bühnenpause zuletzt beim Coachella Festival sein furioses Comeback gefeiert, wo er neben alten Hits auch neuere Songs präsentierte und die Sängerin Billie Eilish (24) als Überraschungsgast auf der Bühne begrüßte. Madonna wiederum meldet sich gerade mit ihrem neuen Album "Confessions II" zurück – einer Fortsetzung ihres 2005er-Disco-Hits "Confessions on a Dance Floor". Gegenüber Mirror erklärte Madonna, wie persönlich die Entstehungszeit ihres neuen Albums für sie war: "Ich war zu Beginn tief betroffen vom Tod meines Bruders Christopher."

Das WM-Finale selbst steht noch nicht fest: Im Halbfinale treffen Frankreich auf Spanien sowie England auf Argentinien aufeinander. Das MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, ist bereits als Austragungsort des Finales bekannt – und bildet nun auch die Kulisse für einen der wohl spektakulärsten Musikmomente des Jahres.

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Getty Images Shakira gibt ein Gratis-Konzert am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro, 2. Mai 2026

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Getty Images Burna Boy, Musiker

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Getty Images Chris Martin bei einer Coldplay-Show in Las Vegas im Juni 2025