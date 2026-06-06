Bauarbeiter fotografierte "Temptation Island"-Marie heimlich

Vergangenes Jahr bezogen Tammo und Marie von Temptation Island ihre Traumvilla auf Zypern. Während die beiden ihre neue Bleibe voll und ganz auskosten, wird nebenan gebaut. Jetzt erzählt der Realitystar, dass einer der Bauarbeiter eine ganz offensichtliche Grenze übertrat: Er fotografierte Marie beim Sonnen im Pool. "Hier ist gerade was richtig Heftiges passiert. Marie lag da auf der Matratze und ich war gerade beim Rausgehen. Auf einmal hat sie angefangen zu schreien, weil hier oben ein Mitarbeiter von der Baustelle stand und sie einfach fotografiert hat", erklärt Tammo in seiner Instagram-Story. Marie habe auf dem Bauch gelegen und der Bauarbeiter fotografierte sie heimlich vom Balkon aus – nur weil sie sich gerade umdrehte, bemerkte sie die Aktion.

Der Mann habe sich sofort nach drinnen verzogen, aber Tammo fackelte nicht lange. Er ging zur benachbarten Haustür, doch die war verschlossen. Also rief er den Baustellenleiter an. "Ich habe [ihm] die Situation geschildert und dann kam Marie, ein bisschen aufgelöst, sehr aufgelöst, nach vorne gelaufen und hat gesagt: 'Das war einer mit einem weißen T-Shirt'", erzählt er. Dieser konfrontierte die beiden Mitarbeiter im Haus und das Paar konnte den Täter direkt identifizieren. Zum Glück für die beiden glaubte der Baustellenleiter ihnen, auch als sie drohten, Polizei und Immigration anzurufen. "Der Typ hat auf jeden Fall jetzt seinen Job verloren, darf die Baustelle nicht mehr betreten", meint Tammo. Der Leiter versicherte ihm, dass der Mann auch in Zukunft nicht mehr an Projekten der Firma beteiligt sein werde. Marie gehe es jetzt wieder gut, aber der Moment wühlte sie so sehr auf, dass sie angefangen hatte zu weinen.

Ihrem Traum von Zypern dürfte der Vorfall aber nur einen kurzen Dämpfer verpasst haben. Tammo und Marie suchten schon eine ganze Weile nach ihrem Traumhaus, bevor sie im November 2025 endlich fündig wurden. Im Netz präsentierten sie ihrer Community stolz die neuen vier Wände: "Wir haben uns entschieden! Und da ist es… Haus Nr. 6." Leicht ist ihnen die Entscheidung offenbar nicht gefallen. Sie berichten von zahlreichen Besichtigungen und ewigen Überlegungen. Aber dieses Haus habe ihnen letztendlich ein Gefühl von Ankommen gegeben. "Dieses Gefühl, wenn alles plötzlich Sinn ergibt, wenn du einfach weißt, hier gehört unser nächstes Kapitel hin", meint das Paar sichtbar glücklich.

Anzeige Anzeige

Instagram / marietammo Marie, "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Marie und Tammo, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Instagram / marietammo Tammo und Marie, "Temptation Island"-Kandidaten 2024

Anzeige

Was haltet ihr von Tammos Reaktion in der Situation? Genau richtig, so etwas darf man nicht ignorieren, sonst passiert es wieder. Ich weiß nicht, er hat vielleicht etwas heftig reagiert. Ergebnis anzeigen