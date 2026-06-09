"Noch nicht bereit": Marc-Robin meldet sich zur Trennung

Nachdem Ina Kina am Wochenende das Liebes-Aus mit Marc-Robin Wenz öffentlich gemacht hatte, meldet sich nun auch er selbst zu Wort. In einem Instagram-Q&A erklärte er, warum die Beziehung letztlich gescheitert sei, und betonte dabei, dass er die Verantwortung dafür vor allem bei sich selbst sehe. Er sei schlicht noch nicht bereit gewesen, sich auf eine so ernste Beziehung einzulassen: "Ich habe mit der Zeit gemerkt, dass ich noch nicht bereit bin, mich komplett fallen und auf jemand einzulassen. Das hat auch gar nichts mit Ina zu tun, sondern nur mit mir selbst."

Als Hauptgrund für seine emotionale Zurückhaltung nannte Marc-Robin eine frühere Trennung, die tiefe Spuren hinterlassen habe. "Meine letzte Trennung war echt schlimm für mich und ich habe Ängste und Zweifel dadurch entwickelt", erklärte er auf Instagram. "Ich habe seitdem extreme Probleme damit, mich fallen zu lassen und angreifbar zu machen. Dafür kann sie nichts, aber ich genauso wenig." Hinzu kam die Krebserkrankung seiner Mutter, die ihn ebenfalls stark belastet habe: "Wünsche keinem von euch, sowas erleben zu müssen, wie es mir ging. Die Diagnose meiner Mutter und gleichzeitig eine schreckliche Trennung. Mein Kopf und Herz haben eine Kernschmelze hinter sich." Heute gehe es ihm zwar besser, doch in Sachen Liebe brauche er weiterhin Zeit für sich.

Ina hatte sich zuvor ebenfalls öffentlich auf Instagram zur Trennung geäußert und erklärt, dass ihre Werte und Vorstellungen von einer Beziehung in entscheidenden Punkten nicht mit denen von Marc-Robin übereingestimmt hätten. Für sie seien Ehrlichkeit, Vertrauen und Loyalität unverzichtbare Grundlagen, die in der Beziehung für sie nicht vorhanden gewesen seien. Zudem verriet sie, dass bis heute viele Themen zwischen den beiden ungeklärt seien. Ob es irgendwann doch noch zu einer Aussprache kommt, bleibt abzuwarten.

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IMAGO / STAR-MEDIA Marc-Robin Wenz, Realitystar

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Imago Marc-Robin Wenz und Ina Kina bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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