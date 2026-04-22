Mit Kussfoto: Ina Kina äußert sich zu Romanze mit Marc-Robin

Ina Kina entfacht mit neuen Bildern die Liebesgerüchte um sich und Marc-Robin Wenz erneut: In einer Fragerunde auf Instagram teilt die Der Promihof-Teilnehmerin jetzt eine ganze Reihe Fotoautomaten-Schnappschüsse, auf denen sie und Marc-Robin sich innig küssen, lachen und eng aneinandergeschmiegt posieren. Ein neugieriger Fan möchte wissen: "Warum bloß Marc-Robin?" Statt auszuweichen, reagiert die Influencerin mit Humor und Ehrlichkeit: "Frag ich mich auch. Nein, Spaß beiseite. Er ist auch so eine verrückte Nudel wie ich."

Die beiden Reality-TV-Gesichter hatten schon bei den Reality Awards gemeinsam für Blitzlichtgewitter gesorgt, ihren Beziehungsstatus aber nicht klar benannt. Auch diesmal liefert Ina zwar kein offizielles Liebesstatement, gibt ihren Fans mit den vertrauten Pärchenposen aber reichlich Stoff zum Spekulieren. Sie schwärmt: "Wir lachen sehr viel, obwohl er mich manchmal auch auf die Palme bringt, aber damit kann ich ganz gut umgehen."

Und als wäre das nicht schon deutlich genug gewesen, hatte Marc-Robin vor einer Woche noch mehr Öl ins Feuer gegossen. Gegenüber Promiflash verriet er, dass er sich sogar vorstellen könne, mit Ina zusammen bei einer Realityshow anzutreten. Welche Formate ihm da vorschweben? "Ja, die, die man zusammen machen kann. #CoupleChallenge, Temptation Island VIP, Das Sommerhaus der Stars. Wenn das alles passen sollte." Pikant: Als Promiflash anmerkte, dass man für solche Shows eigentlich ein Paar sein müsse, blieb Marc-Robin auffällig vage: "Das ist richtig. Deswegen, wenn es passen sollte. Dann wären wir, denke ich, nicht abgeneigt."

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Imago Marc-Robin Wenz und Ina Kina bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / ina.kina Ina Kina und Marc-Robin Wenz

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Imago Marc-Robin Wenz und Ina bei der Premiere von Kampf der Reality Allstars 2026 in der Flora Köln

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