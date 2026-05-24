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Marc-Robin Wenz
"Diskrepanzen": Ina Kina bestätigt Beziehung mit Marc-Robin
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"Diskrepanzen": Ina Kina bestätigt Beziehung mit Marc-Robin

- Linn Dubbel
Lesezeit: 2 min

Lange haben Fans gerätselt, ob Ina Kina und Marc-Robin Wenz tatsächlich ein Paar sind oder sich nur kennenlernen – jetzt hat das Realitysternchen endlich Klarheit geschaffen. Gegenüber Blitzlichtgewitter bestätigt Ina die Beziehung mit klaren Worten: "Wir sind, Stand jetzt, in einer Beziehung, ja." Die ewigen Diskussionen in den Kommentaren gehen ihr dabei gehörig auf die Nerven. "Ich bin es ehrlich gesagt leid, das Ganze zu lesen, es nervt einfach", so die Influencerin weiter. Sie betont, dass man in ihrer Instagram-Story ohnehin genug gesehen habe, wie intensiv die beiden Zeit miteinander verbringen – und dass sie niemandem etwas beweisen müssen.

Nun ist die offizielle Bestätigung da – allerdings läuft in der noch jungen Beziehung derzeit nicht alles rund. Fans war kürzlich aufgefallen, dass sich die beiden auf Instagram kurzzeitig entfolgt hatten. Ina räumt auf Nachfrage offen ein, dass es gerade Probleme gibt: "Wir haben aktuell ein paar Diskrepanzen, an denen wir arbeiten." Sie beschreibt sich selbst als impulsiven Menschen mit Temperament, der manchmal aus Emotionen heraus handle. Humorvoll erkennt sie an: "Also, so eine Beziehung mit Marc-Robin ist auf jeden Fall immer ein Up and Down."

Ina räumt in dem Interview auch ein weiteres Gerücht vom Tisch: Viele Fans vermuteten, das frische Pärchen könne an der nächsten Staffel Temptation Island VIP teilnehmen. Durch die Normalo-Ausgabe Temptation Island wurde Marc-Robin damals berühmt – er betrog seine damalige Partnerin Michelle Kaminsky mit der Verführerin Laura Peuker (26). Die Dreharbeiten für die kommende Staffel finden aktuell statt. "Ich habe die Gerüchte gehört, aber ich stehe hier. Also, war wohl 'ne Fehlanzeige", erklärt Ina daher.

Marc-Robin Wenz und Ina Kina bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn
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Marc-Robin Wenz und Ina Kina bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn
Ina Kina, "Der Promihof"-Teilnehmerin
Instagram / ina.kina
Ina Kina, "Der Promihof"-Teilnehmerin
Marc-Robin Wenz bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026
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Marc-Robin Wenz bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026
Ina und Marc-Robin machen es offiziell: Was sagt ihr zu dem neuen Pärchen?
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