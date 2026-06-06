Heimliche Trauung: Paulina Swarovski soll Ja gesagt haben

Heimlich, aber nicht unbemerkt: Paulina Swarovski und Philipp Reimann-Andersen haben sich am Samstag in Kitzbühel das Jawort gegeben. Laut Bild traf das Brautpaar kurz vor 12 Uhr in einer blumengeschmückten Puch-G-Klasse am Rathaus der Tiroler Gamsstadt ein – Paulina in einem weißen Brautkleid, ihr Bräutigam traditionell in weißem Janker und Lederhose. Rund 50 Gäste waren bei der Trauung im Standesamt dabei, darunter auch Paulinas ältere Schwester Victoria Swarovski (32) mit ihrem Partner Mark Mateschitz (34). Für die Feier galt ein zünftiger Trachten-Dresscode. Bereits gegen 12.45 Uhr verließ das frisch vermählte Paar das Rathaus wieder durch einen Hinterausgang, während Bodyguards mit weißen Regenschirmen für die nötige Privatsphäre sorgten.

Die eigentliche Feier folgte am Nachmittag auf dem Anwesen von Alexandra Swarovski und Michael Heinritzi im nahegelegenen Reith. Zwischen Pool und Privatteich genoss die prominente Hochzeitsgesellschaft ein exklusives Fest, kulinarisch verwöhnt vom Team des Münchner Feinkostunternehmers Michael Käfer. In Feierlaune war die Braut allerdings schon zuvor: Bereits am Donnerstagabend hatte Paulina ihren Junggesellinnenabschied auf der "Rosis Alm" auf 1.200 Metern Höhe gefeiert. Dafür setzte sie auf ein weißes Minikleid mit ausgestelltem Rock, während ihre Freundinnen passend dazu Röcke von Designerin Lena Hoschek (45) trugen.

Paulina und Philipp sind seit 2019 ein Paar – damals erschien das erste gemeinsame Foto der beiden im Netz. Kennengelernt hatten sie sich jedoch bereits zuvor bei einem Essen ihrer Familien in einem Tiroler Restaurant. Vor rund einem Jahr machten zudem erstmals Gerüchte über eine Verlobung die Runde, offiziell bestätigt wurde dies allerdings nie. Paulina arbeitet als Innenarchitektin und Model und stammt aus der bekannten Kristallfamilie Swarovski. Ihr Ehemann Philipp gehört zur Unternehmerfamilie Reimann, deren Imperium unter anderem Marken wie Jacobs, Senseo und Coty umfasst.

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Getty Images Paulina Swarovski, Schwester von Victoria Swarovski

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Imago Victoria Swarovski und Paulina Swarovski bei der Kitz Race Club Party während des Hahnenkamm-Wochenendes in Kitzbühel

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Imago Paulina Swarovski bei der RIANI Show während der MBFW Berlin im Ewerk, 3. Juli 2019