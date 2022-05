Victoria Swarovski (28) moderiert auch in diesem Jahr wieder die beliebte Tanzshow Let's Dance und begeistert ihre Fans – die Kristall-Erbin geht sichtlich in ihrem Job auf. Doch auch in privater Hinsicht läuft bei ihr wohl alles bestens. Sie ist nicht nur glücklich an den Immobilienunternehmer Werner Mürz vergeben, sondern scheint auch ein echter Familienmensch zu sein: Vor allem zu ihrer Schwester Paulina Swarovski hat Victoria einen ganz besonderen Draht!

In einem Interview mit Bunte sprach die 28-Jährige nun über die starke Bindung zwischen ihr und ihrer Schwester – denn die zwei sind offenbar ein Herz und eine Seele. "Paulina ist meine beste Freundin, Punkt [...] dieses unsichtbare Band zwischen uns wird nie abreißen – egal, welche Entfernung zwischen uns liegt", schilderte die gebürtige Österreicherin happy.

Paulina sieht das offenkundig ganz genauso und schwärmte im Bunte-Gespräch ebenfalls von Victoria: "Vici ist nicht nur meine Schwester, sondern meine beste Freundin und engste Bezugsperson. Sie steht an erster Stelle", verriet sie. So wie es aussieht, sind sich die beiden in dieser Hinsicht mehr als einig.

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski, Moderatorin

Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

Instagram / paulina_swarovski Victoria und Paulina Swarovski, Schwestern

