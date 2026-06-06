Kim Kardashian und Sohn Saint modeln für neue Nike-Kampagne

Saint West (10) hat sein Modeldebüt gefeiert – und das gleich in großem Stil. Der 10-jährige Sohn von Kim Kardashian (45) stand gemeinsam mit seiner Mutter und einigen der bekanntesten Sportler der Welt vor der Kamera. Anlass ist die neue Nike-Kampagne zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Der Spot mit dem Titel "Rip the Script", von dem Kim ein Behind-the-scenes auf Instagram teilte, wurde am 5. Juni veröffentlicht und zeigt einen fiktiven Blick hinter die Kulissen eines Werbedrehs – mit Fußball-Superstars wie Kylian Mbappé (27), Cole Palmer, Erling Haaland (25) und Vinicius Junior. Als der Regisseur im Clip verzweifelt, taucht Kim plötzlich mit ihrem fußballbegeisterten Sohn auf dem Set auf. Kurz darauf entsteht ein heilloses Durcheinander, bei dem die Kicker auch in den Alltag von LeBron James (41), Cristiano Ronaldo (41), Travis Scott (35), Lisa von Blackpink, Channing Tatum (46) und Jason Sudeikis (50) einbrechen.

Hinter den Kulissen hielt Kim die gemeinsame Zeit mit Saint für ihre Instagram-Follower fest. Sie teilte mehrere Schnappschüsse, auf denen der Zehnjährige seine Fußballtricks zeigt und gemeinsam mit seiner Mutter posiert. Auch Polaroid-Fotos, die eigens für die Kampagne entstanden, veröffentlichte die Unternehmerin. Ein weiteres Bild zeigt sie mit einem Nummernschild mit der Aufschrift "SCCR-MOM" – auch als Caption des Posts nutzte sie dieses Wortspiel. Für Saint ist der Auftritt zugleich sein allererster Modeljob.

Dass Saint zu einer Fußball-Kampagne passt, kommt nicht von ungefähr. Kim hat ihn bereits früh mit seiner Leidenschaft für den Sport in Berührung gebracht. Dem Sender Major League Soccer gegenüber beschrieb sie ihren Sohn einmal als "besessen von Fußball" und ergänzte: "Ich würde alles für meine Kinder tun." Während Saint sich also auf dem Rasen austobt, schlug zuletzt auch seine ältere Schwester North West (12) ein neues Kapitel auf – die Zwölfjährige veröffentlichte ihre Debüt-EP "N0rth4evr", auf der sie über das Aufwachsen im Rampenlicht rappt. Kims vier Kinder wachsen damit auf ganz unterschiedliche Weisen in die Öffentlichkeit hinein und stellen ihre Mutter das ein oder andere Mal vor ein emotionales Dilemma.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Saint West und Kim Kardashian

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian zeigt ihre "All's Fair"-Garderobe.

Anzeige Anzeige

TikTok / kimandnorth North West im Mai 2025