Kit Harington packt über Alkoholsucht nach "GoT"-Ende aus

Während seine Kollegen im Frühjahr 2019 die achte und letzte Staffel von "Game of Thrones" bewarben, war Kit Harington (39) anderweitig beschäftigt. Der Schauspieler, der in der Erfolgsserie die Rolle des Jon Schnee verkörperte, begab sich zu diesem Zeitpunkt in eine Entzugsklinik. Jetzt hat er offen darüber gesprochen, wie schwer jene Phase für ihn war. In einem Gespräch mit seinem Co-Star Peter Dinklage (56) für das Magazin Variety schilderte er, was ihn damals dazu bewogen hat.

Auf die Frage, was er nach dem Serienende als Erstes getan habe, antwortete Kit ehrlich: "Ich habe beschlossen, in eine Entzugsklinik zu gehen, als Folge eins ausgestrahlt wurde, und bin dort sechs Wochen lang geblieben. Ich musste trocken werden." Eigentlich hätte er zu dem Zeitpunkt mitten in der Pressearbeit stecken sollen, doch er habe es als richtige Entscheidung empfunden, stattdessen Hilfe zu suchen. Die letzte Staffel, die unter Fans äußerst umstritten war, hat er deshalb gar nicht gesehen. Nach dem Klinikaufenthalt folgte eine rund einjährige Auszeit – und dann kam die Covid-19-Pandemie. "Es war also eine sehr seltsame Zeit nach dem Ende der Serie", erinnerte er sich. All das habe ihm geholfen, herauszufinden, wer er zu diesem Zeitpunkt überhaupt war. Harington deutete dabei auch an, dass er ernsthaft darüber nachgedacht habe, ob er überhaupt weiter als Schauspieler arbeiten wolle.

Für Kit ist es nicht das erste Mal, dass er über diese dunkle Phase seines Lebens spricht. Bereits 2021 hatte er gegenüber der britischen Times offen über seine Kämpfe geredet und von "ziemlich schrecklichen Dingen" erzählt, die ihm während und nach "Game of Thrones" passiert seien – und die "traumatischer Natur" waren, wie er es nannte. Auch seine Ehe mit seiner Kollegin Rose Leslie (39), die in der Serie die Wildlingsfrau Ygritte spielte und die er 2018 heiratete, habe unter seiner Sucht gelitten. Inzwischen gilt er als trocken. Mit Rose hat er zwei Kinder: Anfang 2021 wurde ihr Sohn geboren, Mitte 2023 folgte die gemeinsame Tochter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kit Harington, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Kit Harington im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kit Harington und Rose Leslie bei der Met Gala 2021