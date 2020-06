Die beiden sind einfach wie Pech und Schwefel! Victoria Swarovski (26) führt seit 2018 an der Seite von Daniel Hartwich (41) durch die beliebte Tanzshow Let's Dance. Anfangs musste sie noch viel Kritik für ihr Auftreten einstecken, mittlerweile hat sich das aber geändert. Es gibt jemanden, der die Moderatorin in dieser schweren Phase besonders unterstützte: Ihre Schwester Paulina. Jetzt widmete ihr Victoria zum Geburtstag einen rührenden Beitrag.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Victoria ein niedliches Throwback-Pic von sich und Paulina, das die beiden als Kinder zeigt. Vici gibt ihrer Sis hier liebevoll einen Schmatzer auf die Wange. Das Foto kommentierte

die Kristallerbin mit ein paar herz­zer­rei­ßenden Zeilen: "Alles Gute zum Geburtstag an die schönste, eleganteste, wunderschönste, lustigste und treueste Schwester der Welt. Ich liebe dich bedingungslos." Die 26-Jährige sei so glücklich und stolz, Paulina an ihrer Seite zu haben, betonte sie. Auch dieser Beitrag von Victoria beweist einmal mehr, wie nahe sich die beiden stehen.

Die enge Beziehung der zwei wurde auch auf der Fashion Week 2019 in Berlin deutlich. Hier war Paulina als Model gebucht und musste auf den Laufsteg. Besonders ihre große Schwester fieberte hier mit. "Wenn Paulina auf den Laufsteg muss, bin ich aufgeregter als sie", offenbarte sie gegenüber der Gala in einem vergangenen Interview.

Getty Images Victoria Swarovski in Baden-Baden bei der Tribute to Bambi im November 2019

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski und ihre Schwester Paulina im Juni 2020

ActionPress Victoria Swarovski und ihre Schwester Paulina in Wien bei der Calzedonia Night



