Jill Biden schildert ihre peinliche Fahrt mit Melania Trump

Jill Biden (75) erinnert sich in ihren neuen Memoiren an eine besonders angespannte Fahrt mit Melania Trump (56): Am 20. Januar 2025 saßen die damalige First Lady und die designierte First Lady auf dem Weg zur Amtseinführung in einer Limousine vom Weißen Haus zum Kapitol. Zwischen den beiden Frauen soll eine eisige Stimmung geherrscht haben, wie Jill in ihrem Buch "A View from the East Wing" schildert. Laut dem Magazin People war dies eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen sich Jill und Melania überhaupt länger gegenübersaßen. Mit im Auto saß außerdem John Bessler, der Ehemann der Senatorin Amy Klobuchar, der als eine Art Puffer zwischen den Präsidentengattinnen fungierte.

In dem Kapitel beschreibt Jill, wie Bessler während der Fahrt versuchte, die angespannte Atmosphäre mit harmlosen Fragen zu lockern. Er habe Melania zum Beispiel gefragt, wo ihr damals 18-jähriger Sohn Barron studiere. Die Antwort fiel laut Jill extrem knapp aus: "NYU". Später habe Melania zwar erzählt, dass Barron im Trump Tower eine eigene Etage habe und von Secret-Service-Beamten zur Uni begleitet werde, Freunde habe er an dem College aber noch nicht viele gefunden, so die Darstellung in der Autobiografie. "Melania versuchte immer wieder, das Thema auf das Wetter zu lenken", schreibt Jill. Sie habe schließlich versucht, bei diesem "Wetter-Programm" mitzumachen und etwa über die frierenden Militärhunde am Straßenrand gesprochen. Als Bessler nach einem möglichen Familienhund der Trumps fragte, habe Melania knapp erklärt, sie habe Barron mehrmals einen Hund vorgeschlagen, doch er habe das abgelehnt.

Neben den frostigen Momenten im Auto beleuchtet Jill auch die komplizierte Vorgeschichte der beiden Frauen. Melania habe sie nach der verlorenen Wahl 2020 nicht – wie sonst üblich – zu einem Treffen zur Übergabe ins Weiße Haus eingeladen und die Trumps stattdessen die Amtseinführung von Joe Biden (83) komplett gemieden. Umgekehrt hätten die Bidens nach Donald Trumps (79) Wahlsieg versucht, wieder etwas Normalität herzustellen, indem sie das neue Präsidentenpaar ins Weiße Haus baten. Während Trump der Einladung folgte, blieb Melania allerdings erneut fern. Jill schreibt, sie habe Melania dennoch einen handschriftlichen Brief mitgegeben und in ihrem Inneren Verständnis für sie gespürt – auch, weil Melania Biden persönlich für die FBI-Durchsuchung in Mar-a-Lago verantwortlich gemacht habe. Jill verweist darauf, dass auch ihr eigenes Haus später durchsucht wurde: "Ich wusste, wie belastend es ist, wenn Beamte durch deine Unterwäscheschublade wühlen", zitiert People aus den Memoiren.

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Getty Images Jill Biden und Melania Trump verlassen das Weiße Haus vor der Amtseinführung von Donald Trump

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Getty Images Donald Trump und Melania Trump

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Getty Images JIll Biden hält Rede im Weißen Haus, Washington 2024