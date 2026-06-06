Mika Abdalla und Ex Jake sprechen Klartext über Podcast-Clip

Mika Abdalla (26) und ihr Ex-Verlobter Jake Short haben sich jetzt gemeinsam zu einem Podcast-Clip geäußert, der nach Bekanntwerden ihrer Trennung online für Aufruhr sorgt. Die beiden Schauspieler veröffentlichten ein gemeinsames Statement gegenüber Us Weekly, in dem sie sich gegen Spekulationen wehren, die im Netz rund um Ausschnitte aus ihrem 2024er Auftritt im Podcast "The Sit and Chat" kursieren. Das frühere Paar, das nach fünf Jahren Beziehung und einer Verlobung getrennte Wege geht, stellte dabei klar: "Wir haben gesehen, wie eine Diskussion rund um Clips von uns entstanden ist, als wir noch zusammen waren, und wie Menschen schädliche und ungenaue Schlüsse über unsere Beziehung ziehen."

In ihrem Statement betonen Mika und Jake, dass ihre Beziehung stets von gegenseitigem Respekt geprägt gewesen sei. "Es verletzt uns, zu sehen, wie verspielte Momente auf eine Art und Weise seziert werden, die den Respekt und die Liebe nicht widerspiegelt, die wir füreinander hatten und immer noch haben", heißt es weiter. Bereits zuvor hatte ein Sprecher des Paares gegenüber Us Weekly bestätigt, dass die beiden nicht mehr zusammen sind, sich aber weiterhin als Freunde unterstützen. Mit ihrem gemeinsamen Statement wollen Mika und Jake offenbar verhindern, dass ihre Vergangenheit auf Basis einzelner, aus dem Kontext gerissener Clips bewertet wird.

Ausgelöst hatte die Welle der Empörung ein Ausschnitt aus dem Podcast, in dem Jake auf die Frage, wie er seine damalige Freundin in Worten beschreiben würde, eine Antwort gab, die viele Fans schockierte und wütend machte. Kennengelernt hatten sich Mika und Jake bei den Dreharbeiten zum Film "Sex Appeal", danach wurde die Romanze öffentlich und die beiden verlobten sich. Mika ist vor allem durch die Prime-Video-Serie Off Campus bekannt, Jake unter anderem durch seine Zeit beim Disney Channel, wo er unter anderem in der Serie "A.N.T. Farm" zu sehen war.

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Getty Images Mika Abdalla beim Amazon Upfront im Beacon Theatre in New York City, 11. Mai 2026

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Getty Images Jake Short beim 13. Annual L.A. Golf Classic in Westlake Village

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Getty Images Mika Abdalla beim Amazon Upfront 2026 im Beacon Theatre in New York City