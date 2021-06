Süße Worte von Victoria Swarovski (27)! Die Kristall-Erbin stand zuletzt von Februar bis Mai wöchentlich als Let's Dance-Moderatorin vor der Kamera. Nun ist die Show jedoch vorbei und die gebürtige Innsbruckerin gönnt sich zusammen mit ihrer Schwester Paulina eine Auszeit im spanischen Marbella. Dort gab es jetzt auch etwas zu feiern – und zwar Paulinas 23. Geburtstag. Zu diesem Anlass widmete Victoria ihr ein paar rührende Zeilen in den sozialen Medien.

Auf Instagram veröffentlichte Victoria ein gemeinsames Bild mit ihrer jüngeren Schwester, das die beiden zusammen in ihrem Urlaub zeigt. Dazu schrieb die Das Traumschiff-Darstellerin: "Herzlichen Glückwunsch an meine bessere Hälfte. Ich liebe dich einfach so sehr." Sie werde immer hinter Paulina stehen und sei sehr stolz auf sie, erklärte die 27-Jährige weiterhin.

Über diese Zeilen freute sich aber nicht nur Paulina. Victorias Nachricht brachte auch die Herzen einiger Fans und Promis zum Schmelzen. So reagierten darauf beispielsweise ihr Tanzshow-Kollege Jorge Gonzales, die Schauspielerin Cheyenne Pahde (26), der Influencer Riccardo Simonetti (28) und auch das Model Lilly Becker (44) mit süßen Worten.

Instagram / paulina_swarovski Paulina Swarovski im September 2019

ActionPress Victoria Swarovski und ihre Schwester Paulina in Wien bei der Calzedonia Night

Instagram / victoriaswarovski Paulina und Victoria Swarovski, Kristallerbinnen

