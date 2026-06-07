Molly Sims warnt Frauen vor einer Ehe mit geizigen Männern

Molly Sims (53) macht kein Geheimnis daraus, was für sie in einer Beziehung gar nicht geht: geizige Männer! In einem offenen Gespräch im Podcast "Hot Smart Rich" erzählte das Model jetzt, dass sie Frauen dringend davon abrät, einen Partner zu heiraten, der knausrig mit Geld umgeht. "Wenn jemand geizig ist, heirate ihn nicht", stellte sie klar. Und auch das eigene finanzielle Bewusstsein sei entscheidend: "Man muss seine Finanzen kennen. Das Gute, das Schlechte, das Hässliche", so Molly.

Besonders wichtig sei es laut dem Model, beim Thema Geld und Kindererziehung mit dem Partner auf einer Linie zu sein. Aus eigener Erfahrung weiß Molly, dass solche Gespräche nicht immer einfach sind: Vor ihrer Hochzeit mit Filmproduzent Scott Stuber (57) im Jahr 2011 habe es harte Verhandlungen rund um die gemeinsamen Finanzen gegeben – auch sein Umfeld war dabei involviert. "Seine Leute waren sehr, sehr hart zu mir, und das hat mich verletzt, das will ich nicht leugnen", gestand sie, zeigte aber auch Verständnis dafür.

Molly und Scott lernten sich kennen, als sie eigentlich eine Auszeit vom Dating genommen hatte, wie sie 2019 in der "Today Show" erzählte. Scott machte ihr im Mai 2010 einen Heiratsantrag, ein Jahr nachdem die beiden zusammengekommen waren. Im September 2011 heirateten sie in einer kleinen, persönlichen Zeremonie im Kreis von Familie und Freunden. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder: Sohn Brooks (13) und die Töchter Scarlett und Grey.

Anzeige Anzeige

Getty Images Molly Sims, Model, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Molly Sims und Scott Stuber bei den Oscars, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Molly Sims, 2024