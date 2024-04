Molly Sims wurde durch ihre Modelkarriere magersüchtig!

Molly Sims (50) geriet während ihrer Modelkarriere in eine Magersucht. Das verrät sie in einem Trailer für den Podcast "Getting Grilled with Curtis Stone". In der Anfangszeit als Model sei ihr immer wieder gesagt worden, dass sie zu dick sei. Daraufhin habe Molly begonnen, ihre Ernährung massiv einzuschränken, bis sie "ziemlich dünn" gewesen sei. "Ich würde nicht sagen, dass ich gehungert habe, aber so ziemlich", erzählt die heute 50-Jährige. Weiter erklärt das Fotomodell, dass Essen vor dem Beginn ihrer Karriere nie ein großes Thema für sie gewesen sei. Dementsprechend schwer sei es ihr gefallen, von einer radikalen Diät auf eine gesunde Ernährung umzustellen.

Die Blondine begann ihre Karriere in den 90er-Jahren. Diese Zeit gilt in der Modewelt als sogenannte "Heroin-Chic"-Ära – sehr dünne Körper, blasse Haut, dunkle Augenringe und eingefallene Gesichtszüge. Der Druck, das Gewicht zu reduzieren, war jedoch nicht das Einzige, womit Molly zu kämpfen hatte. Wie die US-Amerikanerin berichtet, sei sie mehrfach für ihre Nase kritisiert worden. Fotografen sollen sie immer wieder gebeten haben, ihren Kopf nach links oder rechts zu drehen. Als Molly gefragt habe, ob etwas nicht stimme, sei ihr mitgeteilt worden, dass ihre Nase schief und ihr Gesicht nicht symmetrisch sei.

Heutzutage ist Molly vor allem als Unternehmerin tätig. Seit einiger Zeit besitzt sie ihre eigene Beauty-Marke YSE Beauty. Zudem ist sie gelegentlich als Schauspielerin tätig. Privat ist die Laufstegschönheit mit dem Produzenten Scott Stuber (55) ​verheiratet. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder: Grey Douglas, Scarlett May und Brooks Alan.

Getty Images Molly Sims während der "Victoria's Secret"-Show, 2001

Getty Images Molly Sims und Scott Stuber bei den Oscars, 2024

