Dafür ist Jennifer Garner ihrer Freundin Molly Sims dankbar

Jennifer Garner (52) und Molly Sims (51) verbindet eine langjährige Freundschaft. Als die Schauspielerin zu Gast im Podcast "Lipstick on the Rim" ist, den Molly zusammen mit Emese Gormley moderiert, erzählt der "30 Über Nacht"-Star von einer Situation, für die sie dem Model besonders dankbar ist. "Ich erinnere mich, dass du eine Party geschmissen hast. Ich kam herein und war nicht bereit, unter Menschen zu sein, aus welchem Grund auch immer", berichtet Jennifer und fährt fort: "Ich wurde superweinerlich und emotional und du warst sofort an meiner Seite und hast mir deine Hilfe angeboten."

Molly sei direkt zur Stelle gewesen, als die Ex-Partnerin von Ben Affleck (52) sagte, dass es wahrscheinlich besser für sie sei, nach Hause zu fahren. "Du sagtest: 'Okay, lass mich dich zu deinem Auto begleiten.' Dann hast du mich in den Arm genommen und mich sicher auf den Nachhauseweg geschickt", erzählt sie weiter. Das sei "genau das" gewesen, was die 52-Jährige zu diesem Zeitpunkt benötigt habe. "Wir brauchen einander einfach", betont Jennifer, wie wichtig es sei, im Leben gute Freundinnen zu haben, bei denen man so sein kann, wie man sich in dem Moment fühlt.

Früher in dem Gespräch hatte Molly Jen ihre Bewunderung dafür ausgesprochen, dass der "Peppermint"-Star immer so "positiv" sei. Tatsächlich kennt man die dreifache Mama als echten Sonnenschein, aber auch sie geht mal durch schwierige Phasen. Vor allem der Verlust ihres geliebten Vaters im vergangenen April machte dem Hollywoodstar schwer zu schaffen. "Obwohl der Tod eines 85-jährigen Mannes, der ein gesundes, wunderbares Leben geführt hat, keine Tragödie ist, weiß ich, dass Trauer unvermeidbar ist und oft hinter unerwarteten Ecken wartet", teilte sie ihre Gefühlswelt mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram.

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Garner im April 2023

