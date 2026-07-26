Unter der Haube: Max Wilschrey und Laura haben geheiratet

Reality-TV-Star Max Wilschrey (30) und seine Laura haben geheiratet! Das Paar gab sich das Jawort und teilte die Hochzeitsfreude direkt mit seinen Followern auf Instagram. Beide reposteten fleißig die Storys ihrer Gäste und gewährten damit einen Blick auf den besonderen Tag. Laura strahlte in einem bodenlangen, engen Satinkleid – hochgeschlossen, aber ohne Ärmel – und ließ die Fans so an ihrem großen Moment teilhaben. In ihrer Story stellte die frisch Vermählte scherzhaft die Frage: "Wie, jetzt verheiratet?" und hielt dabei ihren funkelnden Ehering direkt in die Kamera.

Gefeiert wurde offenbar unter freiem Himmel. In den geteilten Clips der Hochzeitsgäste war ein reichlich gedecktes Buffet zu sehen, und auch ein Sektempfang gehörte zum festlichen Programm. Freundinnen und Freunde des Paares zeigten sich sichtlich begeistert und feierten die beiden ausgelassen mit. Einen Beitrag oder erste richtige Worte teilte das frischvermählte Paar bisher noch nicht in den sozialen Medien. Doch die glücklichen Gesichter von Max und Laura brauchen keine vielen Worte.

Der Antrag liegt schon rund ein Jahr zurück. Damals zeigte Max in einem Instagram-Reel, wie er Laura ganz romantisch überraschte. Sie lief im weinroten Kleid und unter Tränen über einen weißen Teppich auf ein Herz aus weißen Rosen zu. In dem Herz stand die Frage "Will you marry me?", also "Willst du mich heiraten?". Max wartete mit einem riesigen Blumenstrauß, ging vor ihr auf die Knie und schrieb dazu: "Mein Lieblings-Ja, für jetzt und für immer."

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Instagram / lauraxdnts Max Wilschrey und Laura an ihrem Hochzeitstag

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Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey und Ehefrau Laura, Juli 2026

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Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey und Laura, Juni 2024

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