"Clueless"-Romanze: Alicia Silverstone räumt mit Kritik auf

Vor 31 Jahren feierte "Clueless" seine Premiere – und der Kultfilm aus dem Jahr 1995 ist bis heute unvergessen. Regisseurin Amy Heckerling schuf mit der Teeniekomödie nicht nur einen Generationen-Hit, sondern auch echte Stars: Allen voran Alicia Silverstone (49) als Cher Horowitz, die mit ihrer Rolle zum absoluten Teenie-Idol avancierte. An ihrer Seite spielte Paul Rudd (57) ihren Ex-Stiefbruder Josh – und die Chemie zwischen den beiden gehört zu den meistdiskutierten Highlights des Films.

Alicia findet daran jedoch nichts Befremdliches. Gegenüber E! News erklärte sie: "Sie ist nicht bei ihm aufgewachsen, um Himmels willen. Ihr Vater hatte wahrscheinlich so viele verschiedene Frauen." Und überhaupt habe sie sich darüber nie wirklich Gedanken gemacht. Ganz abgeschlossen hat sie mit dem Film ohnehin nicht: Alicia schlüpft für Social Media bis heute immer wieder in Chers legendäre Looks und stellt Szenen nach. Ihre Erklärung dafür fiel knapp aus: "Die Leute lieben den Film."

Der Film, der auf Jane Austens Roman "Emma" basiert, spielte damals rund 48 Millionen Dollar ein und galt als der Überraschungserfolg der Saison. Neben Alicia und Paul wurden auch Stacey Dash (59) als Dionne und Brittany Murphy (†32) als Tai durch den Film zu gefeierten Stars. Amy verriet 2015 gegenüber The Telegraph, dass sie die Idee entwickelt hatte, nachdem sie vom TV-Sender Fox gebeten worden war, eine Geschichte über die coolen Schüler einer Highschool zu erzählen – abseits der üblichen Nerd-Geschichten. Das Ergebnis war nicht nur ein Kassenschlager, sondern auch ein kulturelles Phänomen: Der Film prägte den Slang einer ganzen Generation und inspirierte unzählige Modetrends der 90er-Jahre.

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Paul Rudd und Alicia Silverstone in "Clueless"

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Getty Images Alicia Silverstone auf der "Vanity Fair Oscar"-Party

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"Clueless"-Cast