Wird diese neue Prime-Serie so erfolgreich wie "Off Campus"?

Prime Video feuert nach dem Hype um Off Campus schon die nächste Liebesgeschichte raus: Am 10. Juni startet mit "Every Year After" eine neue Serie, die für ordentlich Herzklopfen auf dem Sofa sorgen dürfte, wie myself berichtet. Die Serie basiert auf dem Roman "Every Summer After", auf Deutsch "Fünf Sommer mit dir" von Carley Fortune, der als New-York-Times-Bestseller und TikTok-Phänomen eine riesige Fangemeinde gewonnen hat.

Im Mittelpunkt steht Percy, gespielt von Sadie Soverall, die in den Sommerferien ihrer Kindheit und Jugend mit dem Nachbarsjungen Sam – gespielt von Matt Cornett – in dem malerischen Örtchen Barry's Bay in Kanada aufgewachsen ist. Zwischen Eisessen, Wettschwimmen und gemeinsamen Nächten unter dem Sternenhimmel verbindet die beiden eine tiefe, erste Liebe. Doch inzwischen haben Percy und Sam keinen Kontakt mehr – bis sie von Sams Bruder Charlie, gespielt von Michael Bradway, erfährt, dass die Mutter der beiden Jungs gestorben ist. Das zwingt Percy dazu, nach Barry's Bay zurückzukehren und sich dort ihren alten Gefühlen zu stellen.

Anders als klassische Teeniegeschichten begleitet die Story ihre Hauptfiguren auch als Erwachsene, wodurch neben erster Liebe und Nostalgie auch das Wiedersehen nach Jahren eine wichtige Rolle spielt. Hinter der Serie steht mit Amy B. Harris eine Showrunnerin, die bereits an Sex and the City und Gossip Girl beteiligt war. Damit bringt "Every Year After" viel Erfahrung aus bekannten Serienwelten mit.

Anzeige Anzeige

Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

Anzeige Anzeige

Amazon Content Services LLC Sadie Soverall und Matt Cornett in "Every Year After"

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Sex and the City"-Cast Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall

Anzeige