Fans getäuscht: Dieser Star fehlte bei "Boyzone"-Reunion

Beim lang ersehnten Reunion-Konzert von Boyzone im Londoner Emirates Stadium kam es kürzlich zu einer bösen Überraschung für die rund 44.000 Zuschauer: Bandmitglied Mikey Graham (53) fehlte zu Beginn des Abends auf der Bühne. Während Ronan Keating (49), Shane Lynch (49) und Keith Duffy (51) die Show eröffneten, warteten viele Fans vergeblich auf ihren vierten Boyzone-Star. Die Veranstaltung, die unter dem Titel "Two For The Road" als letzter Abschied der Band angekündigt worden war, sollte eigentlich alle vier verbliebenen Mitglieder vereinen – zum ersten Mal seit sieben Jahren.

Erst rund 35 Minuten nach Showbeginn betrat Mikey die Bühne, um laut einer Quelle gegenüber The Sun eine Rede zu halten und gemeinsam mit seinen Bandkollegen dem 2009 verstorbenen Boyzone-Mitglied Stephen Gately (†33) zu gedenken. Nach gerade einmal drei Songs verschwand er jedoch wieder von der Bühne. Nur zum Finale kehrte er noch einmal zurück – für Ronans Solo-Hit "Life Is A Rollercoaster". Viele Fans, die teilweise hohe Summen für Tickets und Anreise ausgegeben hatten, zeigten sich auf der Plattform X wütend. "Ich habe über 1.157 Euro bezahlt, um aus Irland anzureisen. Mikey war nur für einen Teil der Show da. Ein Desaster", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Ich entschuldige mich, aber alles, was Mikey Graham tun musste, war aufzutauchen – aus Respekt gegenüber den Jungs, Stephen und den Fans."

Die Londoner Konzerte sind die vorerst letzten Auftritte der irischen Boyband, die sich in den 1990er Jahren mit Hits wie "Words" und "No Matter What" einen Namen machte. Bereits vor den Shows hatte Ronan gegenüber dem Heat-Magazin einen Blick hinter die Kulissen gewährt und verraten, dass es in der Band immer wieder Diskussionen über die Setlist gibt – so soll sogar die Frage, welcher Song die Show eröffnet, regelmäßig zu hitzigen Debatten führen.

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Getty Images Boyzone im November 2018

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Getty Images Mikey Graham, Musiker

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Getty Images Stephen Gately in London, Mai 2009

Im Ärger um Mikeys Fehlen: Auf wessen Seite steht ihr? Team Fans – wer einen großen Abschied verspricht, muss liefern. Team Mikey – es gibt sicher Gründe, also bitte weniger Shitstorm. Ergebnis anzeigen