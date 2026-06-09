Fans schockiert über Mikey Grahams Boyzone-Auftritt

Beim Boyzone-Abschiedskonzert "Two For The Road" im Londoner Emirates Stadium sorgte Mikey Graham (53) für große Aufregung – und anschließend für eine Welle der Solidarität im Netz. Der 53-Jährige fehlte zu Beginn der Show, während seine Bandkollegen Ronan Keating (49), Keith Duffy (51) und Shane Lynch (49) das Konzert bereits als Trio eröffnet hatten. Als Mikey schließlich auf einer Plattform aus dem Bühnenboden hochgefahren wurde, blieb er bei den drei Songs, für die er auf der Bühne stand, auf einem Hocker sitzen – und erhob sich laut Daily Mail erst beim Finale, dem Ronan Keating-Solosong "Life Is A Rollercoaster" aus dem Jahr 2000. Sein Auftritt löste in den sozialen Medien eine Flut an Kommentaren aus: Neben fiesen Bemerkungen zu seinem Aussehen gab es aber vor allem auch eine große Welle an Zuspruch und Bewunderung für seinen Mut, überhaupt auf die Bühne zurückgekehrt zu sein.

Viele Fans verteidigten Mikey ausdrücklich gegen die negativen Stimmen im Netz. Auf X schrieb ein Nutzer: "Was mich wirklich stört, sind die schrecklichen Kommentare über Mikey Graham. Wenn du das Glück hattest, nie im Leben zu kämpfen, dann gut für dich. Aber Geld oder Erfolg machen niemanden immun gegen persönliche Kämpfe." Ein weiterer User warnte: "Für jemanden, der ohnehin schon kämpft, kann diese Art von Grausamkeit echten Schaden anrichten – manchmal sogar lebensbedrohlichen Schaden." Andere Fans priesen ihn schlicht für seine Rückkehr: "Schön, ihn wieder auf der Bühne zu sehen, besonders nachdem er in der Doku gesagt hatte, dass er das nicht tun würde. Wir sind so stolz auf dich."

Hintergrund der Diskussion ist eine Dokumentation, die bereits in den vergangenen Monaten für Aufsehen gesorgt hatte: In "Boyzone: No Matter What" hatte Mikey offen über seine persönlichen Kämpfe gesprochen – darunter Depressionen, Alkohol und Gewichtsprobleme – und erklärt, er wolle nicht zur Band zurückkehren. "Ich möchte mich nicht wieder so fühlen, wie ich mich viele Jahre lang gefühlt habe", sagte er dort. "Es war ein harter Kampf für mich." Auch den langjährigen Boyzone-Manager Louis Walsh (73) erwähnte er in diesem Zusammenhang: "Louis hörte von einem Tag auf den anderen auf, mit mir zu reden – sieben Jahre lang, und ich wusste nie, warum." Dass er beim Konzert im Emirates Stadium dennoch auf der Bühne stand, wurde von vielen Fans als persönlicher Triumph gewertet – und bei der ausverkauften Veranstaltung waren rund 44.000 Zuschauer Zeuge davon.

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Instagram / mrmikeygraham Mikey Graham von Boyzone

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Getty Images Mikey Graham, Shane Lynch, Ronan Keating und Keith Duffy von Boyzone

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Getty Images Louis Walsh bei einem Event im London, 2017

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