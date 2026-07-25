Fred-Astaire-Biopic: Tom Holland trainiert ohne ein Double

Nach zwei Großprojekten geht es für Tom Holland (30) direkt weiter ins nächste Abenteuer – und das buchstäblich mit tanzenden Beinen. Der Schauspieler, der derzeit noch mit der Promotion für "The Odyssey" und Spider-Man: Brand New Day beschäftigt ist, hat in der Sendung Good Morning America ein Update zu seinem bevorstehenden Biopic über die Tanzlegende Fred Astaire gegeben. Fast fünf Jahre nach der Ankündigung seiner Besetzung verriet er, dass er bereits erste Proben absolviert hat – und diese bei ihm gemischte Gefühle ausgelöst haben. "Es hat mich mit Aufregung und absoluter Angst erfüllt, weil ich noch so viel Arbeit vor mir habe, um Fred gerecht zu werden", gestand er.

Sobald die laufenden Promotion-Touren abgeschlossen sind, will Tom direkt in den Tanzstudio-Alltag eintauchen. Besonders bemerkenswert ist sein Anspruch an sich selbst: Er möchte sämtliche Tanzszenen ohne Stuntdouble bestreiten und die Choreografien in einer einzigen Einstellung drehen – ganz so, wie Astaire es selbst getan hätte. "Ich habe den Wunsch, keine Doubles einzusetzen, alle Tänze selbst zu tanzen und sie in einer Einstellung zu drehen", erklärte er. Regie führt Paul King, das Drehbuch stammt von Lee Hall. Produziert wird der Sony-Film von Amy Pascal (68).

Interessant ist dabei die Verbindung, die sowohl Tom als auch den zweiten aktuellen Astaire-Darsteller Jamie Bell (40) mit dem Namen Lee Hall verbindet. Bell wurde durch den britischen Tanzfilm "Billy Elliot" aus dem Jahr 2000 bekannt, dessen Drehbuch ebenfalls von Hall stammt. Auch Tom begann seine Karriere mit einem Tanzstück: Von 2008 bis 2010 stand er im Londoner West End in "Billy Elliot: The Musical" auf der Bühne – zunächst in der Nebenrolle des besten Freundes Michael Caffrey, bevor er die Hauptrolle übernahm. Bell ist übrigens in dem separaten Astaire-Projekt "Fred & Ginger" von Amazon zu sehen, in dem Margaret Qualley (31) die Rolle der Ginger Rogers übernimmt.

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Getty Images Tom Holland bei der New-York-Premiere von "The Odyssey"

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Getty Images Tom Holland beim Photocall zur Rom-Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel De La Ville, 23. Juni 2026

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Getty Images Tom Holland, Juli 2025