Radiostar Mollie King nach Kollaps in Notaufnahme gebracht

Schock in der Nacht bei Mollie King (39): Die Sängerin und BBC-Radio-1-Moderatorin ist nach einem späten Arbeitstag zu Hause im Bad zusammengebrochen und bewusstlos geworden. Wie sie nun auf Instagram schildert, sackte sie gegen 4 Uhr morgens plötzlich auf dem Badezimmerboden zusammen und schlug dabei mit Kopf und Gesicht auf. Ihr Verlobter Stuart Broad, der frühere englische Cricket-Star, fand sie und alarmierte Hilfe. Mollie wurde daraufhin in die Notaufnahme des St George's Hospital gebracht und fehlte ganze zwei Wochen in ihren Radioshows mit Matt Edmondson.

In ihrem Instagram-Post beschreibt Mollie den Vorfall als "einen riesigen Schock" und richtet einen besonderen Dank an Stuart: "Ich denke immer wieder daran, wie dankbar ich bin, dass ich nicht allein war und Stuart hatte, der mich wieder zu mir brachte." Auch den Krankenschwestern im St. George's Hospital dankte sie herzlich. Gleichzeitig zieht die Moderatorin persönliche Konsequenzen aus dem Erlebnis: "Es war ein echter Weckruf, dass ich mir etwas Zeit nehmen muss, um meine Kräfte zu sammeln – nicht nur für meine eigene Gesundheit, sondern auch, um die beste Version meiner selbst für meine Familie zu sein." Kurz vor dem Vorfall hatte sie noch beim Big Weekend von Radio 1 moderiert. Nach zwei Wochen Pause freut sie sich nun auf ihre Rückkehr ins Radio.

Mollie und Stuart sind seit 2012 ein Paar – mit einer kurzen Unterbrechung, bevor sie 2019 wieder zusammenkamen. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter: Annabella, drei Jahre alt, und Liliana, 17 Monate. Ihren ersten Ausflug nach dem Krankenhausaufenthalt nutzte Mollie, um mit den Mädchen ihren 39. Geburtstag nachzufeiern. Dass das Paar noch nicht geheiratet hat, hat einen traurigen Grund: Mollie hatte zuletzt erklärt, dass sie es sich nicht vorstellen kann, ohne ihren Vater zu heiraten. Ihr Vater Stephen starb vor drei Jahren an einem Gehirntumor – nur zehn Tage nachdem er seine Enkelin Annabella kennengelernt hatte.

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Instagram / mollieking Mollie King, April 2026

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Instagram / mollieking Mollie King und ihr Partner Stuart Broad

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Instagram / mollieking Moderatorin Mollie King mit ihren Töchtern