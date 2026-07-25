Nach Ehe-Aus: Bunnie Xo zeigt ihr luxuriöses neues Leben

Nach ihrer Scheidung von Jelly Roll (41) gönnt sich Bunnie Xo (46) einen echten Luxus-Neustart. Vor Kurzem teilte die Moderatorin auf Instagram ein Video, in dem sie ihrem Freund Matt Matthews ihr neues Zuhause zeigt – und dessen Reaktion spricht Bände. Schritt für Schritt führte Bunnie ihren Besucher durch das beeindruckende Anwesen: einen riesigen Kleiderschrank mit raumhohen grauen Regalen, ein eigenes Make-up-Zimmer, einen separaten Schuhraum, eine Außendusche, einen Pool sowie ein Wellnesscenter, das Platz für bis zu 15 Gäste bietet. Matt war sichtlich überwältigt: "Das ist das Verrückteste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ich fühle mich arm. Ich bin pleite. Ich will auch ein neues Haus", sagte er gegenüber Bunnie in dem Clip.

Das Haustour-Video erschien kurz nach der Meldung, dass Bunnie und Jelly Roll ihre Scheidung bereits Anfang des Monats privat geregelt haben. Wie unter anderem OK! berichtet, einigten sich die beiden Ex-Partner auf die Aufteilung verschiedener Luxusgüter – darunter ein Flugzeug, mehrere Autos, Immobilien und geistige Eigentumsrechte. Zusätzlich soll Jelly Roll eine einmalige Zahlung in bisher nicht genannter Höhe an Bunnie leisten. Trotz der Trennung betonen beide Seiten immer wieder, dass sie freundschaftlich verbunden bleiben. Bei einem Konzert im vergangenen Monat erklärte der Sänger öffentlich: "Ich und meine Frau sind beste Freunde. Wir werden immer beste Freunde sein. Sie wird für immer mein bester Freund sein. Das ist das einzige Mal, dass ich jemals darüber sprechen werde."

Bunnie hatte sich nach der Trennung zunächst ausführlich in ihrem "Dumb Blonde Podcast" geäußert, die Folge aber kurz darauf wieder aus den Streaming-Diensten entfernt. "Ich habe sie rausgenommen, weil ich nicht möchte, dass einer der schwierigsten Momente meines Lebens zu einer dauerhaften Schlagzeile wird", erklärte sie in einer späteren Folge. "Ich will nicht das Aushängeschild für Scheidung sein." Bunnie und Jelly Roll, der mit bürgerlichem Namen Jason DeFord heißt, waren nach knapp zehn Ehejahren getrennte Wege gegangen. Der Musiker hatte die Scheidung im Mai eingereicht und dabei auf "unüberbrückbare Differenzen" verwiesen.

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Getty Images Bunnie Xo präsentiert ihr Buch "Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic" bei 92NY in New York City

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images Bunnie Xo bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Wie findet ihr Bunnie Xos Luxus-Neustart mit Mega-Anwesen? Gönnbar! Nach der Scheidung darf's krachen. Eher too much – wirkt schon ziemlich protzig. Ergebnis anzeigen