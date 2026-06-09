Nach Trennung von Ben: Jennifer Lopez startet "Happy Era"

Bei der New Yorker Premiere ihres neuen Films "Office Romance" hat Jennifer Lopez (56) jetzt offen über ihre vergangenen Jahre gesprochen. Im Gespräch mit Moderatorin Tefi Pessoa von "Tefi Talks" erklärte die Schauspielerin, dass sie sich derzeit in ihrer "Happy Era" befinde – einer Phase, die sie sich nach der Scheidung von Ben Affleck (53) hart erarbeitet habe. Die Trennung sei eine schwierige Zeit gewesen, aus der sie jedoch gestärkt hervorgegangen sei. "Vor zwei Jahren saß ich auf meinem Balkon mit meinen drei besten Freundinnen, ich hatte gerade eine furchtbare Zeit in meinem Leben und eine schlimme Trennung hinter mir, und ich dachte einfach: Ich habe dieses kleine Mädchen in mir ganz vergessen", so Jennifer.

"Ich musste ihr sagen: Ich liebe dich, ich liebe dich wirklich", erinnerte sich die Sängerin an ein inneres Gespräch mit ihrem "kleinen Mädchen" von früher. "Ich liebe dich für alles, was du all diese Jahre mit mir durchgemacht hast, und wir sind immer noch hier. Und es war wie eine Wiederverbindung mit mir selbst." Dass die Trennung von Ben ein Wendepunkt war, hatte die Sängerin bereits zuvor in einem Interview mit CBS News Sunday Morning betont. Dort sagte sie, die Scheidung sei "das Beste", was ihr je passiert sei, weil sie ihr geholfen habe, persönlich zu wachsen.

In dieses neue Kapitel scheint auch Jennifers Berufsleben gut zu passen: Am Set von "Office Romance" harmonierte sie besonders mit Co-Star Brett Goldstein, wie sie zuletzt gegenüber dem People Magazine verriet. Schon vor dem gemeinsamen Film war sie ein großer Fan seiner Rolle als Roy Kent in "Ted Lasso", am Set habe sich die Chemie dann weiter verstärkt. Damit heizte die Schauspielerin nun sogar Gerüchte um eine mögliche Romanze mit Brett an. Wie es für Jennifer und ihr Liebesleben weitergeht, bleibt also abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Eröffnung des Los Angeles Latino International Film Festival: Jennifer Lopez

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Brett Goldstein gut gelaunt