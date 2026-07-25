Ben Afflecks Mama Chris' letzter Wunsch ging in Erfüllung

Ben Affleck (53) und sein Bruder Casey Affleck (50) haben ihre Mutter verloren – doch zuvor erlebte Chris Anne Affleck noch einen ganz besonderen Moment. Nur zwei Tage vor ihrem Tod am 2. Juni 2026 saß sie bei der Abschlussfeier ihres Enkels Atticus in der Reihe der stolzen Angehörigen. Es war laut Bild ihr letzter großer Wunsch: mitzuerleben, wie ihr Enkel seinen Schulabschluss feiert. Diesen Wunsch konnte die Familie ihr erfüllen. Danach starb die 83-Jährige friedlich im Schlaf.

Die Todesanzeige der Familie, veröffentlicht im Boston Globe, zeichnet das Bild einer Frau, die ihr Leben dem Einsatz für andere gewidmet hatte. Bereits im Dezember 2025 hatte Chris Anne die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten. Die Ärzte gaben ihr damals noch rund sechs Monate. Diese Zeit verbrachte sie eng umgeben von ihrer Familie – allen voran ihren fünf Enkelkindern, die laut Nachruf die prägende Kraft ihrer letzten beiden Lebensjahrzehnte waren.

Die 1942 in New York geborene Chris Anne gehörte zu den ersten Frauen des damaligen Radcliffe College, die ein Harvard-Diplom erhielten. Statt eine lukrative Karriere einzuschlagen, entschied sie sich bewusst für den Schuldienst und engagierte sich parallel politisch. Während des sogenannten Freedom Summer in den 1960er-Jahren gab sie Alphabetisierungskurse in Mississippi und protestierte gegen den Vietnamkrieg. Auch nach ihrem Ruhestand setzte sie sich laut Nachruf weiter für Bildung, Gerechtigkeit und andere Menschen ein. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Timothy Affleck bekam sie die Söhne Ben und Casey, aus denen später zwei Oscar-Preisträger wurden.

Anzeige Anzeige

Imago Ben Affleck und seine Mutter Chris Anne im Sommer 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und seine Mutter Chris beim Lakers-Spiel gegen die Trail Blazers im Staples Center, Februar 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben und Casey Affleck bei einer Filmpremiere in Los Angeles