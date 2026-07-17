Matt Damon schwärmt von Ben Affleck als "eine große Liebe"

Matt Damon (55) hat jetzt ganz offen seine Gefühle für seinen besten Freund Ben Affleck (53) zum Ausdruck gebracht. Während er in einem Video-Interview mit MTV UK ein Foto des Schauspielers in die Kamera hielt – und dabei scherzhaft auf Bens Pose im Stil von Ben Stillers (60) Charakter aus "Zoolander" anspielte –, sprach der Darsteller über seine 45-jährige Freundschaft mit dem Regisseur und Schauspieler. "Wir haben eine ganze Menge zusammen durchgemacht, und er ist eine der großen Lieben meines Lebens", erklärte Matt in dem Gespräch, das er gemeinsam mit seiner "The Odyssey"-Kollegin Zendaya (29) gab.

Matt verriet auch, wie begeistert Ben auf seinen neuen Film "The Odyssey" reagiert hatte. "Er hat eine Stunde lang nicht aufgehört zu reden. Es war, als hätte er den Film 20 Mal gesehen. Er hat absolut alles verstanden. Jedes Detail", so der Schauspieler. Dieses Feedback von Ben zählt für Matt zu den drei bedeutsamsten Reaktionen auf den Film – neben der seiner Ehefrau und der seiner Tochter Isabella. Letztere sei eine besonders strenge Kritikerin, wie er betonte. "Sie sagte: 'Dad, ich bin stolz auf dich'", erzählte er gerührt. Als kleinen Beweis für Isabellas Unnachgiebigkeit fügte er hinzu, dass sie einen früheren Film von ihm kurzerhand von "The Great Wall" in "The Wall" umbenannt hatte – mit der Begründung: "Dad, an diesem Film ist nichts Großartiges."

Die enge Verbindung zwischen Matt und Ben reicht bis in ihre gemeinsame Kindheit in Boston zurück. Schon 1989 standen sie gemeinsam als Statisten in "Field of Dreams" vor der Kamera, bevor sie mit "Good Will Hunting" den großen Durchbruch schafften. Für das Drehbuch des Films erhielten sie 1998 gemeinsam den Oscar. Seitdem haben sie immer wieder zusammengearbeitet – unter anderem in "Dogma", "Air" und "The Rip". Im Jahr 2022 gründeten sie außerdem gemeinsam die Produktionsfirma Artists Equity.

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Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei der Weltpremiere von "The Rip" im Alice Tully Hall in New York City, Januar 2026

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Getty Images Luciana Barroso, Matt Damon und Isabella Damon bei der Premiere von "The Odyssey" in New York

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Getty Images Matt Damon und Ben Affleck mit ihren Oscars, 1998