Disney zieht die Reißleine bei neuem "Star Wars"-Film

Wer auf das Kinoticket für den neuen Star Wars-Film verzichtet hat, wird nun belohnt: "The Mandalorian and Grogu" ist seit dem 21. Juli 2026 als digitale Kauf- und Leihversion bei Anbietern wie Amazon und Apple verfügbar – und damit nur rund zwei Monate nach dem Kinostart. Der Grund für die ungewöhnlich schnelle Veröffentlichung liegt laut dem Portal Kino.de auf der Hand: Der Film war an den Kinokassen eine Enttäuschung. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund 300 Millionen Euro ist es das schwächste Ergebnis, das ein "Star Wars"-Live-Action-Film je eingefahren hat.

Für den digitalen Zugang werden rund 20 Euro fällig. Wer lieber auf eine physische Version wartet, muss sich noch etwas länger gedulden: Blu-ray und UHD erscheinen erst am 25. August 2026. Inhaltlich knüpft der Film direkt an die Serie an und gilt quasi als vierte Staffel: Der mandalorianische Kopfgeldjäger Din Djarin, gespielt von Pedro Pascal (51), und sein Ziehsohn Grogu geraten darin in die Fänge des mächtigen Hutten-Kartells. Rund 60 Prozent der Profi-Kritiken bewerten den Film laut Rotten Tomatoes zwar positiv, kritisieren aber häufig, dass sich der Stoff wie "vier Mandalorian-Episoden im IMAX-Gewand" anfühle und eher ins Serienformat gepasst hätte.

Das Publikum sieht das Ganze deutlich positiver: 87 Prozent der Zuschauerbewertungen auf Rotten Tomatoes fallen wohlwollend aus. Zwar bemängeln auch viele Fans das fehlende Kinogefühl, doch der hohe Unterhaltungswert wird immer wieder hervorgehoben. "The Mandalorian and Grogu" basiert auf der gleichnamigen Disney+-Serie, die nach drei Staffeln auf der Streamingplattform den Schritt auf die große Leinwand wagen sollte. Für das Franchise war es ein ambitionierter Versuch, das "Star Wars"-Universum nach einer längeren Durststrecke mit einem Kinofilm neu zu beleben.

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Disney Szene aus "The Mandalorian"

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Getty Images Pedro Pascal bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood

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Disney Szene aus "The Mandalorian"

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