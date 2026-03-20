Dieser GNTM-Teilnehmer war mal mit RTL-Moderatorin liiert

Jill Deimel begeistert derzeit als Kandidat bei Germany's Next Topmodel die Zuschauer mit seiner liebevollen und sympathischen Art. Der 46-jährige Transmann hat dabei nicht nur in der Show, sondern auch privat eine besondere Geschichte zu erzählen. Denn er war fünf Jahre lang mit der bekannten RTL-Moderatorin Bella Lesnik liiert. Die beiden lernten sich auf ungewöhnliche Weise kennen: Bella entdeckte Jill im Jahr 2018 in der Dokumentation "Mann oder Frau? Leben im falschen Körper" und war sofort fasziniert von ihm. "Ich habe diese Doku gesehen, sah dort Jill und hatte einfach das Gefühl, dass dieser Mensch in mein Leben gehört. Ich habe eine Verbindung gespürt, wie ich sie vorher noch nie erlebt hatte", erklärte die 44-Jährige in einem Interview mit Focus.

Nach dem Ansehen der Dokumentation suchte Bella den Kontakt zu Jill über Instagram. Zunächst likte sie lediglich Fotos von ihm, bevor sie ihm schließlich eine Nachricht schrieb. Schon nach kurzer Zeit wurden die beiden ein Paar und teilten ihre Liebe offen mit der Öffentlichkeit. Jill begleitete die Journalistin regelmäßig zu öffentlichen Events und die beiden zeigten sich häufig gemeinsam auf Social Media. Wie bedeutsam diese Beziehung für ihn war, verriet der Autor und Frequenz-Resonanz-Coach in einem Interview mit Bunte: "Ich fühle mich zum ersten Mal in einer Partnerschaft 'erkannt' und gesehen als der Mensch, der ich wirklich bin." Trotz dieser tiefen Verbundenheit hielt die Beziehung allerdings nicht für immer. Nach rund fünf Jahren gaben Jill und Bella ihre Trennung bekannt, die genauen Gründe dafür behielten sie jedoch für sich.

Jill ist jeden Mittwoch um 20:15 Uhr bei "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben und bei Joyn zu sehen. Mit seiner offenen und herzlichen Art hat er sich bereits einen festen Platz in den Herzen vieler Zuschauer gesichert. Bella arbeitet als Moderatorin und Journalistin für verschiedene TV-Formate und ist seit Jahren im deutschen Fernsehen präsent. Die Beziehung zwischen den beiden sorgte während ihrer Dauer immer wieder für Aufmerksamkeit, da beide ihre Partnerschaft bewusst in die Öffentlichkeit trugen und sich gegenseitig unterstützten.

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Instagram / jilldeimel Jill Deimel, "GNTM"-Teilnehmer

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Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Jill Deimel und Bella Lesnik bei der Guido Maria Kretschmer-Show

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Hauter,Katrin / ActionPress Bella Lesnik, Moderatorin