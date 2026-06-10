Prinz Harry beichtet: Sport rettete dem Royal die Schulzeit

Prinz Harry (41) ist jetzt offiziell unter den einflussreichsten Sportpersönlichkeiten der Welt. Das Magazin Time hat den Herzog von Sussex auf seine "100 Most Influential People in Sports 2026"-Liste gesetzt – und das für sein Engagement bei den Invictus Games, einem internationalen Wettkampf für verwundete Soldaten und Veteranen. Im Gespräch mit dem Magazin öffnete Harry sich dabei auch über seine eigene Beziehung zum Sport: "Sport hat mich zusammengehalten", erklärte er und führte weiter aus: "Ich war eines jener Kinder in der Schule, denen die Arbeit im Klassenzimmer keinen Spaß gemacht hat. Wenn es nicht das Spielfeld und die vielen Sportangebote gegeben hätte, wäre ich auf keinen Fall in der Schule geblieben." Harry spielte Rugby, Fußball, Cricket und Polo.

Die Invictus Games seien für ihn eine Verbindung aus seiner Leidenschaft für Sport und seiner Zeit beim Militär, sagte der 41-Jährige. Harry diente zehn Jahre lang in der britischen Armee, darunter zwei Einsätze in Afghanistan. Den Anstoß zur Gründung der Invictus Games gab ihm 2013 ein Besuch der Warrior Games in den USA. "Ich dachte: 'Wow, schau dir die Kraft des Sports an, schau, wie er buchstäblich Leben vor meinen Augen verändert'", erzählte er und fügte hinzu: "Lass uns so viele Länder wie möglich einladen und es international machen, weil offensichtlich mehr Länder davon profitieren müssen." Die erste Ausgabe der Invictus Games fand 2014 in London statt. 2027 kehren die Spiele nach Großbritannien zurück – dann nach Birmingham, mit rund 550 Teilnehmern aus etwa 25 Nationen.

Bereits im Juli reist Harry für den offiziellen Ein-Jahres-Countdown ins Vereinigte Königreich. Wie bedeutsam ihm das Projekt ist, brachte er mit bewegenden Worten zum Ausdruck: "Die Momente, die ich mir bewahre, sind die, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen: 'Wenn es Invictus nicht gegeben hätte, hätte ich mir das Leben genommen.'" Harrys Besuch in Großbritannien wird mit Spannung verfolgt, denn der Herzog von Sussex lebt seit 2020 nicht mehr im Vereinigten Königreich. Zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) zog er zunächst nach Kanada, bevor das Paar sich in Montecito in Kalifornien niederließ. Zuletzt machten Berichte über einen möglichen weiteren Ortswechsel die Runde.

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Getty Images Prinz Harry bei den Invictus Games in Düsseldorf, 2023

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Getty Images Prinz Harry beim Polo Cup von Sentebale, August 2023

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Getty Images Prinz Harry im Mai 2015