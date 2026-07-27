Prinz Harry mochte den Prinzessinnen-Titel seiner Mutter nie

Für die Welt war sie Prinzessin Diana (†36) – doch Prinz Harry (41) hatte nie einen Bezug zu diesem Titel seiner Mutter. In seinen Memoiren "Reserve" schreibt der Herzog von Sussex ganz offen darüber, warum ihm die royale Bezeichnung für Diana stets zu schwach und unpassend erschien. "Obwohl meine Mutter eine Prinzessin war, die nach einer Göttin benannt wurde, fühlten sich beide Begriffe immer schwach und unzureichend an", erklärte er in dem Buch. Menschen hätten sie routinemäßig mit Ikonen wie Nelson Mandela (†95), Mutter Teresa (†87) oder Jeanne d'Arc verglichen – doch auch das habe sie nicht wirklich getroffen. "Die bekannteste Frau auf dem Planeten, eine der Geliebtesten – meine Mutter war schlicht unbeschreiblich, das war die schlichte Wahrheit", schrieb Harry weiter.

Diana selbst äußerte sich zu Lebzeiten ebenfalls offen über ihre Beziehung zur Monarchie und die Schwierigkeiten, die damit einhergingen. In ihrem legendären BBC-Panorama-Interview sagte sie: "An dem Tag, als ich den Gang der St. Paul's Cathedral entlangging, hatte ich das Gefühl, dass meine Persönlichkeit mir weggenommen wurde und ich von der königlichen Maschinerie übernommen wurde." Zugleich fand sie in ihrem humanitären Engagement ihren eigenen Weg. So schüttelte sie 1987 einem HIV-positiven Patienten im Londoner Middlesex Hospital die Hand, um die Stigmatisierung der Krankheit zu bekämpfen, und lief durch ein Minenfeld in Angola, um ein Zeichen gegen Landminen zu setzen.

Dianas Vermächtnis lebt bis heute in den Aktivitäten ihrer beiden Söhne weiter. Harry engagiert sich mit den Invictus Games für verletzte Soldaten, während Prinz William (44) sich dem Kampf gegen Obdachlosigkeit verschrieben hat. Das Verhältnis der beiden Brüder gilt derzeit allerdings als zerrüttet – sie sollen keinen regelmäßigen Kontakt mehr zueinander haben.

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Getty Images Prince Harry, bei der Time100 Sports Gala in New York City

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ActionPress Prinzessin Diana im Jahr 1989 beim Besuch des Dartmouth Naval College

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995