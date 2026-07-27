Gala könnte Prinz Harry und William wieder zusammenbringen

Werden Prinz Harry (41) und Prinz William (44) im kommenden Jahr erstmals seit Jahren wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten? Laut einem Bericht der Daily Mail könnte der 30. Todestag von Prinzessin Diana (†36) im Jahr 2027 genau das ermöglichen. Die Wohltätigkeitsorganisation Diana Award, die das Erbe der verstorbenen Mutter der beiden Royals lebendig hält, plant demnach mehrere Gedenkveranstaltungen – als glanzvoller Höhepunkt soll eine glamouröse Gala vorgesehen sein. Da sowohl Harry als auch William die Organisation unterstützen, könnten beide zu dem Festakt eingeladen werden.

Ein Sprecher des Diana Award bestätigte gegenüber Daily Mail, dass man sich derzeit noch in einer frühen Planungsphase befinde. Bisher seien weder konkrete Pläne festgelegt noch Entscheidungen bezüglich der Teilnahme bestimmter Personen getroffen worden. Auch von den Seiten der beiden Prinzen gab es keinerlei Stellungnahme, der Palast lehnte einen Kommentar ab. Dass Harry zum fraglichen Zeitpunkt in Großbritannien sein könnte, gilt aber als wahrscheinlich: Die nächsten Invictus Games, die er als Initiator ins Leben rief und als Herzensangelegenheit verfolgt, finden ab dem 10. Juli 2027 in Birmingham statt. Kürzlich reiste Harry bereits nach Birmingham, um den Ein-Jahres-Countdown bis zur Eröffnung einzuläuten.

Obwohl sich Harry und sein Vater König Charles (77) wieder angenähert haben, herrschte zwischen den Brüdern zuletzt weiter Eiszeit. Vor zwei Wochen berichtete das Magazin People unter Berufung auf mehrere Insider, dass zwischen Harry und William weiterhin Funkstille herrscht. "Es ist so kaputt", zitierte das Magazin eine Quelle über das Verhältnis der beiden. Eine weitere Person, die beide kennt, sagte: "Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es sich inzwischen vielleicht ein bisschen entspannt hätte. Aber es hat sich nichts bewegt, vor allem nicht auf Williams Seite. Es gibt keinen Kontakt."

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Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Juli 2021

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Einweihung von Prinzessin Dianas Statue