Prinz Harry besucht Mama Dianas Elternhaus mit Familie

Prinz Harry (41) hat seinen Sommerurlaub in England genutzt, um mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) und den Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) einen ganz besonderen Ort zu besuchen: Althorp House, das Anwesen der Spencer-Familie, auf dem seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (†36) aufgewachsen ist. Meghan teilte jetzt auf Instagram eine Reihe von Familienfotos mit dem Kommentar "Summer Holiday". Eines der Bilder soll auf dem weitläufigen Anwesen entstanden sein: Darauf sind Harry und der siebenjährige Archie zu sehen, wie sie große weiße Blumensträuße einen von Bäumen gesäumten Weg entlang tragen. Die fünfjährige Lilibet läuft hinter ihnen her – in jeder Hand eine kleine Handtasche.

Ob die Familie dabei auch Dianas Grab auf dem Gelände besuchte, ist nicht bekannt. Die Prinzessin, die im August 1997 bei einem Autounfall in Paris im Alter von 36 Jahren ums Leben kam, wurde auf einer Insel im sogenannten Oval Lake des Anwesens beigesetzt. Heute lebt Dianas Bruder Earl Charles Spencer (62) auf dem Anwesen. Harrys Englandreise war auch mit offiziellen Terminen im Vorfeld der Invictus Games 2027 in Birmingham verbunden. Außerdem traf die Familie König Charles III. (77) und Königin Camilla (79) in Highgrove House wieder – für Archie und Lilibet war es der erste Großbritannien-Besuch seit vier Jahren. Laut Us Weekly wurde beim Wiedersehen bewusst auf heikle Themen verzichtet.

Die Reise fand vor dem Hintergrund einer angespannten Familiensituation statt. Harry und Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und waren in die USA gezogen, was zu einem tiefen Riss mit Charles und Harrys älterem Bruder Prinz William (44) führte. Während des Besuchs trafen Harry und Meghan William und dessen Frau Prinzessin Kate (44) nicht. Laut der Insider-Quelle des Newsportals sei aber die Möglichkeit im Gespräch, dass die Kinder bei einem nächsten Besuch zu Feiertagen zusammenkommen könnten. "Es gibt noch viel Schmerz zwischen den Brüdern, und es wird Zeit brauchen, um zu heilen", so die Quelle.

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Getty Images Ein Paar trifft am Bondi Beach zu einem Termin mit Ersthelfer-Freiwilligen ein

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, Prinz Archie und Prinz Harry laufen

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihren Kindern Archie und Lilibet