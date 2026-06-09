Kein Erfolg in L.A.: Ziehen Harry & Meghan nach Australien?

Sechs Jahre lebten Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) nun schon in Montecito in Kalifornien – doch jetzt machen Berichte über einen möglichen Ortswechsel die Runde. Wie Yahoo.com berichtet, soll vor allem Harry den Wunsch nach einem Neustart fernab der USA entwickelt haben, und zwar in Australien. Dem Herzog von Sussex soll das Land besonders am Herzen liegen, da er sich dort stets wohlgefühlt habe. Zuletzt besuchten die beiden im April 2026 den Kontinent für vier Tage, reisten durch Melbourne, Canberra und Sydney und absolvierten dabei Wohltätigkeitsbesuche, Events für Militärveteranen sowie kommerzielle Auftritte. Die Reise war privat finanziert und gilt als inoffiziell. Archie und Lilibet, die gemeinsamen Kinder der beiden, waren bei dem Trip nicht dabei.

Als möglichen Hintergrund der Überlegungen nennen Berichte auch Meghans Ambitionen, ihr Lifestyle-Label "As Ever" auszubauen. In Australien erhoffe sie sich neue Geschäftsfelder. Die Stimmung in der australischen Bevölkerung scheint dem Paar zumindest nicht feindlich gesinnt: Laut einer auf Reddit diskutierten Umfrage würden 41 Prozent der Australier das Paar als neue Mitbürger willkommen heißen – ein Wert, der deutlich über der Zustimmung in Großbritannien oder den USA liegen soll. Adelsexperte Chris Riches brachte zudem König Charles (77) ins Spiel: Der Monarch sorge sich um schwindende Unterstützung für die Monarchie in Australien. Harry könnte dort als inoffizieller Botschafter auftreten und so möglicherweise sogar zur Annäherung der zerstrittenen Familie beitragen. Offiziell bestätigt haben Meghan und Harry Umzugspläne bislang nicht.

Australien ist für die beiden kein unbekanntes Terrain. Bereits im Oktober 2018 reisten sie für eine offizielle Königstour dorthin – damals noch frisch verheiratet und mit Meghan, die zu dem Zeitpunkt mit Archie schwanger war. Der Besuch gilt bis heute als einer der erfolgreichsten Auslandsauftritte ihrer Zeit als aktive Royals. Seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 haben sich die beiden in Montecito niedergelassen, wo sie seitdem mit ihren zwei Kindern leben.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie