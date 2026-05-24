Frühchen: Hat Daniel und Eva Lotts Sohn Einschränkungen?

Monate nach seiner Frühgeburt ist Leo, der Sohn von Social-Media-Bekanntheit Eva Lott und TV-Bekanntheit Daniel Lott, endlich zu Hause bei seinen Eltern. Der kleine Junge hatte nach der Geburt lange Zeit auf der Intensivstation und anschließend auf der regulären Krankenhausstation verbringen müssen. Nun meldete sich Eva in einer Fragerunde auf Instagram zu Wort und beantwortete offen, was die frühe Geburt für Leos weiteres Leben bedeuten könnte. Ein Fan hatte die Influencerin direkt gefragt, ob Leo durch seine frühe Geburt Einschränkungen habe oder haben werde. "Das kann man natürlich nie zu 100 Prozent sagen", antwortete Eva.

Aus den Gesprächen mit den Ärzten habe die Familie mitgenommen, dass Leos Lunge noch reifen müsse und sich die Atemproblematik voraussichtlich verwachsen werde. "Wahrscheinlich wird er kein Riesenlungenvolumen haben, um große Tauchgänge zu machen oder Leistungssportler zu werden. Aber das nehmen wir gerne in Kauf", so Eva weiter. Außerdem könnte Leo motorisch etwas langsamer entwickelt sein als Kinder, die ausgetragen wurden – etwa beim Drehen oder Sitzen. "Das werden wir sehen und versuchen, ihn bestmöglich zu unterstützen mit Frühförderung", erklärte sie.

Vor wenigen Tagen durfte Leo nach rund drei Monaten endlich das Krankenhaus verlassen. Daniel nahm seine Community in mehreren Instagram-Storys mit und konnte sein Glück kaum fassen. "Es ist tatsächlich wirklich so, dass Leo heute heimkommt. Es ist unglaublich nach dieser Odyssee – ein absoluter Traum", sagte er überglücklich. Kurz vor der Abholung zeigte sich der Influencer aber auch nervös: "Ich bin wirklich selten aufgeregt, aber so aufgeregt war ich – keine Ahnung, ob ich das überhaupt schon mal war."

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Instagram / daniel_lott_ Eva und Daniel Lott mit ihrem Sohn Leo, Mai 2026

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Instagram / ivy.zlr Eva Lott und ihr Sohn, April 2026

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daniel_lott Influencer Daniel Lott im April 2026