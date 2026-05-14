Auf Intensivstation: Wann darf Daniel Lotts Sohn nach Hause?

Seit drei Monaten kämpft sich Leo, der Sohn von Realitystar Daniel Lott und seiner Frau Eva, auf der Intensivstation voran – und ein Ende der Klinikzeit ist nun zum ersten Mal in greifbarer Nähe. Daniel hat sich jetzt auf Instagram ausführlich zu den Gründen geäußert, warum der kleine Leo trotz stabiler Lage noch nicht nach Hause darf. Der stolze Vater macht dabei deutlich: Es geht nicht mehr um Wochen, sondern nur noch um wenige Tage. Leo habe inzwischen keine Schläuche mehr, werde nicht mehr beatmet und wiege mittlerweile rund 3.400 Gramm. Dennoch ist aktuell vor allem eine medizinische Frage entscheidend: Wie stabil bleiben Atmung und Kreislauf, jetzt, wo das letzte Medikament – Koffein – abgesetzt wurde?

"Dieses Koffein ist jetzt wirklich das Allerallerletzte, was er gerade noch bekommen hat", erklärt Daniel in seinem Post. Nun wurde es abgesetzt, und die Ärzte beobachten etwa drei Tage lang, ob Leo auch ohne auskommt. Parallel dazu planen Daniel und Eva gemeinsam mit dem medizinischen Team den richtigen Zeitpunkt für das sogenannte Rooming-in, bei dem Eva wieder ins Krankenhaus einzieht, um die letzten Schritte vor der Heimkehr zu begleiten. "Wir müssen jetzt spekulieren, so ein bisschen mit den Ärzten zusammen, weil wir eben keinen Tag länger als notwendig auf der Intensiv sein wollen", so Daniel.

Leo hatte von Anfang an einen schweren Start ins Leben. Als Frühchen in der 29. Schwangerschaftswoche geboren, musste er sich zuletzt sogar einer Operation wegen eines diagnostizierten Leistenbruchs unterziehen. Eva und Daniel hatten ihre Follower auf Instagram über die Diagnose informiert und klargestellt, dass der Eingriff unumgänglich sei. Trotz all dieser Rückschläge kämpfte sich der kleine Leo Schritt für Schritt nach vorne.

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daniel_lott Influencer Daniel Lott im April 2026

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Instagram / ivy.zlr Eva Lott und ihr Sohn, April 2026

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Instagram / daniel_lott_ Foto von Daniel Lott mit seinem Sohn Leo, Februar 2026