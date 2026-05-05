Leistenbruch: Daniel und Eva Lotts Baby muss operiert werden

Eva und Daniel Lott durchleben gerade eine emotionale Achterbahnfahrt. Ihr Sohn, der bereits in der 29. Schwangerschaftswoche als Frühchen das Licht der Welt erblickte, muss sich nun einer Operation unterziehen. Wie die Influencerin ihren Followern auf Instagram mitgeteilt hatte, wurde bei dem Säugling ein Leistenbruch diagnostiziert. "Die OP muss auf jeden Fall gemacht werden", stellte Eva nach einigen Überlegungen nun klar. Es ist die nächste große Prüfung für den Kleinen, der seit seiner Geburt auf der Intensivstation betreut wird.

Trotz der Sorge um den bevorstehenden Eingriff gibt es für die Eltern auch Grund zur Zuversicht. Leo zeigt sich weiterhin als echter Kämpfer: Die Influencerin berichtete stolz, dass ihr Sohn mittlerweile ohne Atemhilfe auskommt und auch keine Magensonde mehr benötigt. Sogar das Trinken aus der Flasche klappt immer besser, und der Kleine nimmt stetig an Gewicht zu. Diese Meilensteine geben der Familie die nötige Kraft, um der operativen Herausforderung ins Auge zu blicken, auch wenn die Diagnose im ersten Moment ein Schock war.

Noch ist der genaue Zeitpunkt für den Eingriff ungewiss, da die Mediziner derzeit verschiedene Optionen prüfen. "In den nächsten Tagen entscheidet sich, welchen Fahrplan wir wählen", erklärte Eva hoffnungsvoll in ihrer Story. Während die medizinischen Details geklärt werden, steht für die junge Familie vor allem Geborgenheit im Vordergrund. Eva teilte emotionale Einblicke vom gemeinsamen Kuscheln und Stillen – kostbare Momente der Ruhe vor dem Sturm. Fans hoffen, dass Leo auch diese Hürde mit derselben Stärke meistert wie seinen frühen Start ins Leben.

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daniel_lott Influencer Daniel Lott im April 2026

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Instagram / ivy.zlr Influencer Daniel Lott mit Ehefrau Eva und Tochter Mavie, Dezember 2025

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