Sorgerechtsstreit bei Julian Zietlow und seiner Ex Alina

Julian Zietlow (41) und seine Ex-Frau Alina Schulte im Hoff (38) liefern sich einen Sorgerechtsstreit um ihre gemeinsamen Kinder. Vor rund zwei Wochen fand laut einem Bild-Bericht am Civil Family Court in Abu Dhabi ein Gerichtsverfahren statt. Das Gericht entschied angeblich, dass beide Elternteile die Kinder gleichberechtigt betreuen sollen – nach dem sogenannten 50/50-Modell. "Das Gericht hat festgelegt, dass beide Eltern eine Rolle im Leben der Kinder haben, mit gleichwertiger Zeit", erklärte Julian in einem Statement im Netz. Beide leben seit Ende 2024 in Dubai, weshalb die Vereinigten Arabischen Emirate für solche familienrechtlichen Fragen zuständig sind.

Doch nach dem Urteil scheint es weiterhin Konflikte zu geben. Eine Freundin aus dem Umfeld des einstigen Paares behauptet gegenüber Bild, dass Julian seine Kinder nicht wie vom Gericht beschlossen sehe. Eine Anfrage des Blattes dazu ließ Alina unbeantwortet. Der Fitnessinfluencer äußerte sich zu der Situation und betonte: "Kinder brauchen, wenn möglich, Vater und Mutter. Klare Zeiten und eine stabile Struktur geben Sicherheit." Julians Anwalt Byron James erklärte dem Magazin, dass Gerichtsbeschlüsse in den Emiraten konsequent durchgesetzt werden. Bei Verstößen gegen gerichtliche Anordnungen könne es im Extremfall sogar zu Haftstrafen kommen, so der Jurist allgemein zu der Praxis vor Ort.

Im Herbst 2024 war die Scheidung der beiden bekannt geworden. Bereits damals deutete sich an, dass der Umgang mit den gemeinsamen Kindern für Spannungen sorgen würde. Julian hatte sich öffentlich dazu geäußert, dass er seine Töchter komplett aus der Öffentlichkeit nehmen wolle. Hintergrund war ein Instagram-Post von Alina, in dem die gemeinsame Tochter Shapewear trug, während die Influencerin damit Werbung machte. Nun bleibt abzuwarten, ob die gerichtlich angeordnete 50/50-Regelung tatsächlich umgesetzt wird oder der Konflikt weiter eskaliert.

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Instagram / julianzietlow Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Juli 2024

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Instagram / julianzietlow Julian Zietlow, Influencer

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Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff, Mai 2024