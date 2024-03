Wegen Nacktszenen: Nastassja Kinski fühlt sich ausgenutzt!

Sie kämpft sehr damit. Die deutsche Schauspielerin Nastassja Kinski (63) wurde vor allem 1977 durch ihre Rolle im Tatort bekannt. In "Reifezeugnis" spielte sie im Alter von nur 15 Jahren Nacktszenen. Rund 50 Jahre später geht die Tochter von Klaus Kinski (✝65) nun juristisch gegen den NDR vor und enthüllt, wie sehr sie unter den damaligen Szenen leidet: Nastassja wirft dem Sender vor, dass er sie als 15-Jährige ausgebeutet hat!

In einem RTL-Interview verrät sie Frauke Ludowig (60): "Ich wurde ausgenutzt. Warum haben die damals die Szenen nicht anders gedreht? Das geht mir immer wieder durch den Kopf. Gleiche Geschichte, aber die Kamera vielleicht so, dass man nicht alles sieht!" Auch dass ihre Mutter nicht zum Set eingeladen wurde, sei laut der Schauspielerin kein Zufall gewesen. "Das war mit Absicht von der Produktion, so kann ich das nur verstehen", behauptet Nastassja.

Heute hat die 63-Jährige vor allem einen besonderen Wunsch: "Ich möchte eine Entschuldigung haben, dass es falsch war." Wie sie sich die Art dieser Entschuldigung vorstellt, erläutert Nastassja nicht näher. Dass der Vorfall tiefe Spuren bei der "LasVegas"-Darstellerin hinterlassen habe, erklärte sie hingegen vor ein paar Tagen auf Instagram: "Ich stehe zu 'Reifezeugnis' [...]. Das ändert nichts daran, dass die unbekleideten Szenen mir wehtaten!"

Getty Images Nastassja Kinski, Tochter von Klaus Kinski

United Archives GmbH Nastassja Kinski am Set des "Tatort: Reifezeugnis", 1977

Getty Images Nastassja Kinski auf der Berlinale 2024

