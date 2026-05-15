Motsi Mabuse bekommt eigene Doku mit ihrer Schwester Oti

Motsi Mabuse (45) bekommt gleich zwei neue TV-Formate beim WDR – und eines davon dreht sich ganz um ihre Familie. In der sechsteiligen Personality-Doku "Motsi & Oti - Meet the Mabuses" steht sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Oti Mabuse vor der Kamera. Die von ITV Studios Germany produzierte Serie soll laut WDR das Publikum "ganz nahe heran an die international bekannten und erfolgreichen Schwestern" führen. Beide gewähren dabei private Einblicke in ihr Alltagsleben – und das jenseits des Rampenlichts. Die Doku erscheint noch im Herbst in der ARD-Mediathek.

Die Kameras begleiten die beiden Schwestern an ihren jeweiligen Wohnorten: Oti lebt gemeinsam mit ihrem Mann Marius und der gemeinsamen Tochter in London, während Motsi, ihr Mann Evgenij und ihre Tochter im hessischen Taunus zu Hause sind. Ein besonderes Highlight der Dokuserie ist eine Reise nach Südafrika, wo die dritte Schwester Phemelo sowie die Eltern Peter und Dudu, von denen Motsi und Oti immerzu schwärmen, leben. Außerdem präsentiert Motsi im Herbst das Empowerment-Format "Vibes - Find Your Fire": Neun Frauen verbringen zwölf Tage zusammen in einem Haus am Meer und sollen dort sich selbst, ihren Körper und ihre Sinnlichkeit neu entdecken. Unterstützt wird Motsi dabei von einem Team aus Expertinnen. "Mir liegen beide Projekte sehr am Herzen, weil ich zeigen möchte, dass jede Frau ihren eigenen Weg finden kann – selbstbewusst und mit Vertrauen in sich selbst", erklärte die Tänzerin.

Motsi ist seit 2011 als Jurorin in der RTL-Tanzshow Let's Dance zu sehen – zuvor war sie selbst als Profitänzerin Teil der Sendung. Auch Schwester Oti tanzte jahrelang professionell, unter anderem in britischen Tanzshows. Die Mabuse-Schwestern stammen ursprünglich aus Südafrika, was die bevorstehende Reise in der Doku zu einem persönlich bedeutsamen Erlebnis macht. WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn schwärmte in einer Mitteilung über die Tänzerin: "Mit ihrer Energie, ihrer Nahbarkeit und ihrer eigenen Geschichte steht sie für genau das Unterhaltungsversprechen, das wir dem Publikum geben: große Emotionen, Spaß und inspirierende Momente."

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Doug Peters/Empics/Actionpress Motsi und Oti Mabuse bei den National Television Awards 2020

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Imago Motsi und Otlile Mabuse zu Gast im WDR-Talk "Kölner Treff" am 30.06.2017 in Köln

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Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und ihre Eltern