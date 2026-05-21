Tanzprofi Motsi Mabuse glänzt bald in zwei neuen TV-Shows

Motsi Mabuse (45) ist derzeit nicht zu bremsen: Die Tänzerin und beliebte Let's Dance-Jurorin steht bald in gleich zwei neuen Formaten der ARD vor der Kamera. Wie der Sender nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, bekommt die gebürtige Südafrikanerin sowohl eine eigene Personality-Doku als auch eine Empowerment-Show. Viele Fans fragten sich sofort, ob das ihr Aus beim RTL-Tanzwettbewerb bedeuten könnte. Doch nach aktuellem Stand können die Zuschauer beruhigt aufatmen: Motsi bleibt "Let's Dance" trotz der frischen Projekte erhalten und wird weiterhin am Jurypult mit ihrer energiegeladenen Art für gute Laune sorgen.

In der Doku-Reihe "Motsi & Oti – Meet the Mabuses" öffnet Motsi gemeinsam mit ihrer Schwester Otlile, genannt Oti (35), die Tür zu ihrem Privatleben. Die sechsteilige Reihe begleitet die Profitänzerinnen fernab des Tanzparketts und zeigt ihren Alltag mit ihren Familien. Die Kameras sind unter anderem dabei, wenn Motsi mit ihrem Mann Evgenij und der gemeinsamen Tochter in ihrer Wahlheimat im hessischen Taunus unterwegs ist. Auch Oti wird in ihrem Leben in London gezeigt, wo sie mit ihrem Mann Marius und ihrer Tochter lebt. Ein weiteres Highlight: die Reise der Schwestern nach Südafrika, wo sie ihre dritte Schwester Phemelo sowie ihre geliebten Eltern Peter und Dudu besuchen und zu ihren Wurzeln zurückkehren. Parallel dazu übernimmt Motsi in der zweiten Show "Vibes – Find Your Fire" eine ganz neue Rolle: Dort steht sie als Mentorin an der Seite von neun Frauen, die sich in einer Umbruchphase befinden und sich auf eine große persönliche Reise begeben. Motsi freut sich auf ihre neuen Aufgaben: "Mir liegen beide Projekte sehr am Herzen, weil ich zeigen möchte, dass jede Frau ihren eigenen Weg finden kann – selbstbewusst und mit Vertrauen in sich selbst", wird sie in der ARD-Pressemitteilung zitiert.

Motsi startete ihre TV-Karriere einst als Profitänzerin bei "Let's Dance", bevor sie in die Jury der beliebten RTL-Sendung wechselte. Neben dem Tanzwettbewerb hat sie in den letzten Jahren auch schauspielerische Erfahrungen gesammelt und war unter anderem in der Kultsendung Das Traumschiff zu sehen. Für Motsi sind die beiden neuen Shows nun eine Möglichkeit, neben ihrem tänzerischen Können und Fachwissen einmal mehr ihre persönliche Seite zu zeigen – als Schwester, Tochter, Ehefrau und Mutter, die ihre eigene Geschichte nutzt, um andere Frauen zu unterstützen. "Durch das besondere Konzept kann ich meine emotionalen Stärken einsetzen und die Frauen damit bestmöglich motivieren. Auch für mich eine unglaubliche Erfahrung", verleiht sie ihrer Vorfreude in der Pressemitteilung Ausdruck. Wann genau die beiden neuen ARD-Formate auf Sendung gehen, ist bislang noch nicht bekannt.

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Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, März 2026

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Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und ihre Eltern

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Imago Motsi und Otlile Mabuse zu Gast im WDR-Talk "Kölner Treff" am 30.06.2017 in Köln