Auffälliger Klunker: Ist Stylist Law Roach selbst verlobt?

Trägt Starstylist Law Roach einen Verlobungsring? Diese Frage bewegt gerade die Promiwelt. Spätestens seit der diesjährigen Met Gala sorgt der 47-Jährige mit einem auffälligen 53-Karat-Diamanten am Ringfinger seiner linken Hand für Aufsehen und Spekulationen. Bei den Tony Awards am 7. Juni 2026 in New York zeigt er sich gegenüber E! News erneut sehr zurückhaltend, was sein Privatleben angeht. Klar machte er dabei zumindest eines: Der Klunker ist immer noch da. "Dieser Ring ist nirgendwo hingegangen, Darling", sagte er und fügte hinzu, dass er und sein geheimer Partner "noch zusammen" seien.

Mit einer ordentlichen Portion Humor kommentierte Law die Situation weiter: "Der Ring bleibt. Selbst wenn der Mann geht, bleibt der Ring." Wer hinter dem mysteriösen Partner steckt, verriet er aber auch diesmal nicht. Schon auf der Met Gala im Mai hatte der Stylist den Ring zunächst als "Geschenk" und anschließend als "Geheimnis" bezeichnet. Auf die Frage von Entertainment Tonight, wer ihm den Antrag gemacht habe, antwortete er: "Das möchte ich geheim halten. Ich und meine Schwester sind sehr private Menschen."

Law ist in der Modewelt vor allem als langjähriger Stylist von Zendaya (29) bekannt. Zuletzt machte er auch abseits seines Berufs immer wieder von sich reden – etwa als er im Gespräch mit Access Hollywood andeutete, dass seine Klientin und ihr Partner Tom Holland (30) bereits geheiratet hätten. "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Ihr habt es verpasst", sagte er damals mit einem Lächeln. Ob er damit die Wahrheit sagte oder nur einen Scherz machte, ließ er dabei offen.

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Getty Images Law Roach, Stylist

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Getty Images Zendaya und Law Roach bei der Met Gala 2024

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Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

Soll Law Roach seine Beziehung öffentlich machen oder das Geheimnis wahren? Er sollte die Beziehung öffentlich machen – Zeit für Klartext. Wenn er die Beziehung nicht öffentlich machen möchte, sollte er es lassen. Ergebnis anzeigen