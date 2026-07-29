Law Roach bestätigt: Zendaya & Tom planen keine 2. Hochzeit

Für alle, die auf eine große, glamouröse Hochzeitsfeier von Zendaya (29) und Tom Holland (30) gewartet haben, hat Law Roach eine klare Botschaft: Die wird nicht kommen. Zendayas langjähriger Stylist räumte bei der Premiere des neuen Films "Spider-Man: Brand New Day" im Dolby Theatre in Los Angeles jetzt in einem Interview mit Complex mit den Gerüchten auf, das frisch vermählte Paar plane eine zweite, öffentlichere Zeremonie. "Ich glaube nicht", stellte Roach klar. "Ich denke, dass die Menschen ihnen gratulieren sollten. Es sind zwei junge, wunderschöne, erfolgreiche Menschen, die verliebt sind, und sie hatten eine private Hochzeit, und sie sind damit durchgekommen. Ich denke, die Leute sollten sie einfach beglückwünschen." Das Gerücht über eine zweite Hochzeit sei "definitiv nicht wahr", bekräftigte er.

Roach weiß, wovon er spricht – er war es selbst, der die Hochzeit der beiden schon früh angedeutet hatte. Bereits im März erklärte er auf dem roten Teppich der Actor Awards gegenüber Access Hollywood: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Sie haben sie verpasst." Kurz darauf erschien Zendaya bei den Oscars mit einem Ehering, den sie seither auf zahlreichen roten Teppichen trägt. Die offizielle Bestätigung folgte im Juni, als Tom in einem Interview mit Esquire bestätigte, dass seine Familie bei der echten Hochzeit dabei war – und deshalb von gefälschten KI-Hochzeitsfotos nicht getäuscht werden konnte. Kürzlich sprach er dann erstmals öffentlich von Zendaya als seiner "Frau", in einer Episode des Podcasts "Dish".

Dass das Paar so still und leise geheiratet hat, überrascht kaum – denn die Privatsphäre ihrer Beziehung liegt beiden sehr am Herzen. Zendaya erklärte im April in einem Gespräch mit dem New York Times-Podcast "Modern Love", warum sie so wenig über ihre Liebe preisgibt: "Ich bin mir bewusst, dass ich eine öffentliche Person bin, und er auch. Aber ich versuche, die Dinge für mich selbst und für ihn zu bewahren." Roach hatte bereits im Mai 2025 erklärt, dass es keine Hochzeitsfotos in der Vogue geben werde: "Sie werden wirklich ein sehr schönes Kleid tragen, das niemand zu sehen bekommt." Das Paar kennt sich seit den gemeinsamen Dreharbeiten zur "Spider-Man"-Filmreihe und führt seit Jahren eine Beziehung, über die beide bewusst nur wenig an die Öffentlichkeit dringen lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya und Law Roach bei der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Imago Sadie Sink, Jon Bernthal, Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" in Los Angeles