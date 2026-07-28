Neue Story-Details zur kommenden Staffel von "Bridgerton"

Bei Bridgerton-Fans steigt die Spannung: Showrunnerin Jess Brownell hat jetzt erste Hinweise über die nächste Staffel gegeben. Im Podcast "Suite 305 with Lele Pons" verrät sie, dass die neuen Folgen auf Netflix eine ganz besondere Figur ins Rampenlicht rücken: Francesca Bridgerton, gespielt von Hannah Dodd (31), kehrt zwei Jahre nach dem Tod ihres Ehemanns John nach London zurück, um sich erneut auf dem Heiratsmarkt zu zeigen. Doch mit der Rückkehr von Johns Cousine Michaela Kilmartin, gespielt von Masali Baduza (30), werden in ihr plötzlich Gefühle wach, die so niemand erwartet hat – und die alles verändern könnten.

Die Geschichte zwischen Francesca und Jess liegt der Showrunnerin besonders am Herzen: "Wenn wir Fran und Michaelas Geschichte erzählen, werden wir so tief in das Thema sapphische Liebe eintauchen können, wie ich das im Fernsehen noch nie gesehen habe – und ich bin wirklich aufgeregt und stolz darauf." Als sapphische Liebe bezeichnet man die romantische oder sexuelle Anziehung zwischen Frauen, synonym zur lesbischen Liebe. Darüber hinaus möchte sie in Zukunft auch eine lateinamerikanische Hauptfigur in die Serie einführen: "Wir hatten bereits einige Nebenfiguren, die Latino oder Latina sind, aber ich möchte eine Hauptfigur in dieser Show haben, die Latino oder Latina ist. Das werden wir auf jeden Fall in Zukunft priorisieren."

Jess kündigte außerdem an, dass in Staffel fünf eine Figur aus der Königsfamilie eine größere Rolle spielen werde. "Wir werden in Staffel fünf möglicherweise einen Teil der königlichen Familie vorstellen – es gibt jemanden aus der Königsfamilie, der stärker in den Vordergrund rücken wird", verriet die Showrunnerin. Die fünfte Staffel von "Bridgerton" dürfte aber nicht nur inhaltlich neue Wege gehen, sondern auch in Sachen Besetzung für Gesprächsstoff sorgen. Zuletzt stellte sich die Frage, welche Charaktere aus früheren Staffeln in die neue Saison zurückkehren werden. Ganze vorne mit dabei ist die Frage, ob Theo Sharpe, gespielt von Calam Lynch, in den kommenden Folgen noch einmal auftauchen könnte.

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Netflix Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) und Michaela Stirling (Masali Baduza) in "Bridgerton" Staffel 4

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Getty Images Der Cast von "Bridgerton", 2024

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Netflix Masali Baduza und Hannah Dodd sind die Hauptcharaktere von "Bridgerton" Staffel 5