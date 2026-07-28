Webstar Clavicular erhöht Sicherheit nach Angriff

Braden Peters (20), besser bekannt unter seinem Streaming-Namen Clavicular, hat nach einem erschreckenden Vorfall in Miami sein Sicherheitsteam aufgestockt. Wie TMZ berichtet, wurde der Social-Media-Star vergangene Woche vor der Miami City Hall von zwei Männern angegriffen, die behaupteten, eine sogenannte Bürgerfestnahme durchführen zu wollen. Die Männer sollen ihn dabei zu Boden geworfen und ihn auf dem Asphalt des Parkplatzes gewürgt haben. Ein Video dokumentiert den Vorfall offenbar.

Quellen aus dem Umfeld des Streamers berichten TMZ, dass er nun alle rechtlichen Möglichkeiten gegen die beiden Männer prüft. Der Vorfall ereignete sich, nachdem er gemeinsam mit seinem Freund Drago einen nahegelegenen Club verlassen hatte. Die beiden Angreifer, die offenbar als Bodyguards in dem Club gearbeitet hatten, sollen den beiden anschließend gefolgt sein, bevor sie Clavicular – der zu dem Zeitpunkt ohne Sicherheitspersonal unterwegs war – attackierten. Ein außer Dienst befindlicher Polizist wurde auf den Vorfall aufmerksam und forderte Verstärkung an. Als die Beamten eintrafen, trennten sie beide Parteien. Weder der Influencer noch die Angreifer stellten Anzeige, es gab keine Festnahmen und laut Polizei auch keine gemeldeten Verletzungen.

Clavicular, der auch als Clav bekannt ist, wurde am 17. Dezember 2005 geboren. Der junge Amerikaner hat sich als Social-Media-Star eine große Fangemeinde aufgebaut, steht aber auch wiederkehrend in der Kritik. Er ist das Aushängeschild der "Looksmaxxing"-Bewegung und spricht sich mit teils fragwürdigen Methoden dafür aus, das eigene Aussehen stets zu optimieren. Dass er bei dem Vorfall offenbar keinerlei Sicherheitspersonal dabei hatte, scheint ihn nun zum Umdenken gebracht zu haben. Laut TMZ verdoppelt er sein bisheriges Sicherheitsteam, um sich künftig besser zu schützen.

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Instagram / clavicular0 Influencer Clavicular

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Wie bewertest du die Festnahme-Situation? Geht gar nicht – da wurden Grenzen klar überschritten. Eher ein riesiges Missverständnis, gut, dass die Polizei dazwischen ging. Ich denke schon, dass ein Grund vorliegt und dass Clavicular nicht unschuldig ist. Ergebnis anzeigen