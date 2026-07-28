Sarah Michelle Gellar zeigt auf Yacht ihre Bikini-Figur

Sarah Michelle Gellar (49) genießt ihren Sommer in vollen Zügen! Die Schauspielerin teilte jetzt auf ihrem Instagram-Account Urlaubsfotos, die sie auf einer Luxusyacht zeigen – und begeisterte damit ihre rund fünf Millionen Follower. In einem schwarzen Bikini posiert sie vor türkisblauem Wasser, das Haar hochgesteckt und eine schlichte schwarze Sonnenbrille auf der Nase. Neben dem Badeoutfit präsentierte sie auch ein sommerliches weißes Zweiteiler-Set und teilte ein sonnengeküsstes Selfie sowie Aufnahmen der beeindruckenden Landschaft. In ihrer Bildunterschrift schrieb sie: "Calanques, Cassis und @circuitpaulricard" – und verriet damit, dass ihre Reise sie in den Süden Frankreichs geführt hat.

Die Reaktionen ihrer Fans ließen nicht lange auf sich warten. "Europa steht dir so gut, SMG!!!!" schwärmte ein Bewunderer, ein anderer schrieb: "Neidisch!! Das sieht unglaublich aus." Und jemand kommentierte schlicht: "Du siehst fantastisch aus." Im Mittelpunkt stand neben den Urlaubsfotos auch ein Statement aus einem kürzlich erschienenen Coverinterview mit dem Magazin People, in dem Sarah über eine bewegte Phase in ihrem Leben sprach. Nach dem Tod ihres Kollegen Robin Williams (†63) und der Geburt ihres zweiten Kindes habe sie erstmals eine Auszeit gewollt: "Meine Welt hatte sich in diesem Moment verschoben. Zum ersten Mal wollte ich eine Pause, und das hatte ich nie zuvor gewollt." Heute blickt die Schauspielerin positiv auf diese Entscheidung zurück: "Ich bin glücklicher als je zuvor und habe nichts mehr zu beweisen."

Sarah ist seit fast 24 Jahren mit dem Schauspieler Freddie Prinze Jr. verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder: Tochter Charlotte und Sohn Rocky. Nachdem Sarah lange im Hintergrund geblieben war, kehrte sie in diesem Jahr mit gleich mehreren größeren Projekten ins Rampenlicht zurück – unter anderem als Jurorin in der Netflix-Show "Star Search" sowie in dem Horrorkomödienfilm "Ready or Not 2: Here I Come". Warum sie dabei wieder in Horrorstreifen zu sehen ist, erklärt sie gegenüber People so: "Wann ist die Frau der letzte Mann, der übrig bleibt? Plus: Böse zu sein macht einfach Spaß – seien wir ehrlich."

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Imago Sarah Michelle Gellar bei der Premiere von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast", Juli 2025

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Instagram / sarahmgellar Michelle Trachtenberg und Sarah Michelle Gellar am Set von "Buffy"

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Getty Images Robin Williams und Sarah Michelle Gellar im Mai 2013